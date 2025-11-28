Entre ídolos, leyendas y decepciones: qué dejan los cinco referentes que se van de River

Enzo Pérez, entre héroe, ídolo y leyenda

Posiblemente, Enzo Pérez sea de los jugadores más emblemáticos de la era Gallardo. Llegó en plenitud en 2017, siendo titular y capitán del Valencia, y casi una fija en la Selección Argentina. Arribó a Núñez como un volante mixto, con llegada; pero se reconvirtió en mediocampista central para ser imprescindible durante años.

"Si es varón, ponele Enzo", reza una frase bien "millonaria" en relación a un nombre bien identificado con la cultura riverplatense. Así como habrá camadas de "Enzos" por Francescoli, desde 2018, deben existir otros tantos por Pérez.

Y si bien fue de los mejores mediocampista centrales del continente, posiblemente entre 2018 y 2021; Enzo jugó de interno, de doble cinco y ¡hasta fue arquero! Atajó 90 minutos, desgarrado, en un partido de Copa Libertadores en el que, además, River ganó. Para los libros de historia.

enzo perez arquero Una imagen irrepetible: Enzo Pérez atajó durante 90 minutos en un partido de Copa Libertadores.

Enzo, fanático de River, fue el hincha que llegó y que defendió como pocos la camiseta. Capitán, aportó su liderazgo, tuvo partidos consagratorios como la final en Madrid (también fue figura en Lima, pese a la derrota) y fue pilar fundamental de varias de las conquistas de los últimos años.

Pity Martínez, qué loco que está

"El Pity Martínez, qué loco que está...". De los jugadores más queridos por los hinchas, el que decidió regresar en buena edad pero que no pudo asentarse en su segundo ciclo debido a las lesiones.

Fue resistido durante, incluso, años en sus comienzos. Pero se va como bicampeón de la Copa Libertados, un hito que solo comparte con otros cuatro futbolistas en toda la historia "millonaria". Además: cuatro goles a Boca, dos de ellos en finales. Y esa imagen emblemática, entrando a la Bombonera con semblante amenazante, como sabiendo que iba a ganar esa final.

Portó la 10 de River durante toda su primera etapa, y más allá de esos primeros años en los que no lograba asentarse, luego sin dudas jugó a la altura del dorsal. Pity se va con goles, partidos y títulos importantes.

Gol del Pity Martínez El Pity Martínez celebraba ante la impotencia de Izquierdoz

Nacho Fernández, el cerebro

Por estilo de juego, un futbolista nacido para jugar en River, del famoso "paladar negro". Por muchos años fue considerado "el cerebro" de River, aunque como a muchos, le costó algunos años volverse pieza clave y titular indiscutido. Incluso podría decirse que en ese glorioso 2018, su mejor partido fue justamente en Madrid, en la mítica final de la Copa Libertadores ante Boca, donde aportó la asistencia a Pratto para el 1-1 parcial, además de pedir la pelota y ponerse a jugar en los momentos más calientes.

Su mejor año en River fue el 2019, donde fue el líder futbolístico del equipo que alcanzó la final ante Flamengo. Ese año le hizo un gol a Boca en semifinales de la Libertadores. Y también brilló en la final de la Copa Argentina.

Nacho Fernández Nacho Fernández festeja su gol a Boca en la Copa Libertadores 2019.

Se va de Núñez con una Libertadores (10 títulos en total) y aportando tres goles en finales ganadas (Recopa 2019, Copa Argentina 2017 y 2019).

Su segunda vuelta lo tuvo casi como indiscutido en la primera etapa con Martín Demichelis, donde volvió a ser líder futbolístico del equipo que conquistaría la Liga, su única en el "Millonario".

La década ganada de Milton Casco

Al igual que el Pity, fue muy cuestionado en sus primeros años, pero luego fue clave en el mítico 2018, y desde entonces se mantuvo como uno de los mejores laterales del país durante varias temporadas. En un puesto en el que no sobran leyendas, puede disputar tranquilamente un lugar en algún once histórico (o un 22).

Jugador de bajo perfil, se bancó que le traigan otros "3" que amenazaban con sacarle su lugar, el que finalmente perdió por edad y por la presencia de un campeón del mundo.

Casco se va tras ganarse el cariño del hincha. De ganarse varias ovaciones en el Monumental. Se lleva, además, 11 títulos en 10 años.

gol casco borre river suplente Milton Casco estuvo 10 años en River.

Miguel Borja, el goleador que no fue

Generó tantas expectativas como dudas, polémicas y frustraciones. Llegó como un goleador tremendo, campeón de América con Atlético Nacional y con la promesa de goles importantes. El no tan futbolero lo conoció haciéndole el "colibrí" a Dibu Martínez en la Copa América 2021, imagen que demostraba un poco de su personalidad.

Tuvo altos y bajos, y en buena parte de la gestión Demichelis era hasta imprescindible. Sin embargo, y pese a haber marcado 62 goles, posiblemente los dos que le hizo a Boca sean los más (y únicos) recordados.

borja river Miguel Borja hizo dos goles en Superclásicos, quizás su mayor aporte en River.

La salida de Borja parecía decretada en aquel desplante a Matías Kranevitter en la frustrada semifinal ante Atlético Mineiro. Pero tuvo un año más de gracia en el que, desafortunadamente para él y los hinchas, no pudo revertir su imagen. Se va dejando poco.

Por qué se van de River

Si bien está claro que River busca una refundación, no parecen ser todos los casos iguales. Además, no serían los únicos futbolistas que dejan el club de Núñez de cara a la próxima temporada.

En el caso de Borja, se trata sin dudas de un ciclo cumplido, con el agravante de que si bien fue traído por Gallardo, no parece ser un delantero de los que acostumbra a usar el "Muñeco". Dista mucho de los Pratto, Borré o Julián Álvarez. Incluso de Driussi.

Por el lado de Martínez, todavía con buena edad, la falta de continuidad y las continuas lesiones lo dejaron muy relegado para los parámetros de lo que es River.

Sin duda la salida de Enzo Pérez sea de la más dolorosa para los hinchas, y al igual que las de Nacho y Casco, parecen ser una cuestión de edad.