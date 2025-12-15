Entre refuerzos y bajas, así se perfila el mercado de pases de Boca y River rumbo a 2026

Con una política enfocada en préstamos con opción de compra, River ya abrió varias negociaciones. El nombre más cercano es el de Fausto Vera, quien recibió el visto bueno de Jorge Sampaoli para salir de Atlético Mineiro y ya tiene una oferta del club de Núñez.

Otro de los grandes objetivos es Santiago Ascacibar. Las charlas con Estudiantes están en marcha, aunque la consagración reciente del Pincha y su clasificación a la Libertadores 2026 podrían complicar la operación. En River, sin embargo, se muestran optimistas y dispuestos a hacer un esfuerzo económico. La lista se completa con gestiones más complejas: Julio Soler, lateral surgido en Lanús y actualmente en Bournemouth; Tadeo Allende, goleador de Inter Miami cuyo pase pertenece al Celta de Vigo; y Gianluca Prestianni, extremo de Benfica que busca continuidad.

A la par, Gallardo evaluará el futuro de más de 10 futbolistas que regresan de sus préstamos, como Franco Alfonso, Ezequiel Centurión, Tobías Leiva y Tiago Serrago, quienes deberán presentarse a la pretemporada aunque todo indica que su continuidad en River no está asegurada.