Entre refuerzos y bajas, así se perfila el mercado de pases de Boca y River rumbo a 2026
Boca define a su entrenador y analiza incorporaciones clave, mientras River avanza con una fuerte renovación y varias negociaciones abiertas de cara a la temporada 2026.
El fútbol argentino empieza a mirar de reojo el próximo año y los dos gigantes del país ya trabajan en un mercado de pases que promete movimiento. Tanto Boca como River buscan dar vuelta la página tras un 2025 irregular y apuestan a una reconfiguración profunda para volver a ser protagonistas en todos los frentes.
En el Xeneize, la principal incógnita pasa por el banco de suplentes. Aunque todo indica que Claudio Úbeda continuaría al frente del equipo, la dirigencia todavía no oficializó su continuidad. Marcelo Delgado reconoció que aún no hubo una charla formal y la definición podría estirarse, mientras la pretemporada tiene fecha de inicio prevista para el 2 de enero. En paralelo, el club deberá resolver el futuro de 26 futbolistas que regresan de sus préstamos. Entre ellos aparecen Marcelo Weigandt, Jabes Saralegui, Norberto Briasco, Gonzalo Morales, Juan Ramírez y Nicolás Orsini. La idea en Brandsen 805 sería volver a negociarlos, ya sea mediante ventas o nuevas cesiones, para depurar el plantel.
En cuanto a refuerzos, Boca buscaría sumar al menos un marcador central, un volante y un delantero de jerarquía. El nombre de Miguel Ángel Borja circuló con fuerza tras su salida de River, aunque desde el club aseguran que no hubo contactos formales y que el colombiano no es prioridad. Sí figuran en carpeta Alan Lescano, de Argentinos Juniors, y el extremo colombiano Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, mientras que Paulo Dybala sigue siendo una ilusión a mediano plazo.
Del lado de las salidas, el final de ciclo más resonante es el de Frank Fabra, que dejará el club tras una década. También aparecen Cristian Lema, Ignacio Miramón y Javier García, quien podría renovar por un año más. Lucas Blondel, sin lugar, es seguido por Huracán y Luis Advíncula cumpliría su contrato hasta fines de 2026. La mayor incógnita es Ander Herrera, quien definirá en sus vacaciones si continúa o se retira, aunque en Boca confían en convencerlo para que siga.
River y una renovación profunda del plantel
En Núñez, el escenario es de recambio total. Marcelo Gallardo decidió avanzar con una limpieza histórica y varios referentes no continuarán en 2026. Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Gonzalo “Pity” Martínez y Miguel Borja no renovarán sus contratos, mientras que Federico Gattoni regresará a Sevilla tras su préstamo. Fabricio Bustos y Paulo Díaz tampoco serían prioridad para el nuevo ciclo.
Con una política enfocada en préstamos con opción de compra, River ya abrió varias negociaciones. El nombre más cercano es el de Fausto Vera, quien recibió el visto bueno de Jorge Sampaoli para salir de Atlético Mineiro y ya tiene una oferta del club de Núñez.
Otro de los grandes objetivos es Santiago Ascacibar. Las charlas con Estudiantes están en marcha, aunque la consagración reciente del Pincha y su clasificación a la Libertadores 2026 podrían complicar la operación. En River, sin embargo, se muestran optimistas y dispuestos a hacer un esfuerzo económico. La lista se completa con gestiones más complejas: Julio Soler, lateral surgido en Lanús y actualmente en Bournemouth; Tadeo Allende, goleador de Inter Miami cuyo pase pertenece al Celta de Vigo; y Gianluca Prestianni, extremo de Benfica que busca continuidad.
A la par, Gallardo evaluará el futuro de más de 10 futbolistas que regresan de sus préstamos, como Franco Alfonso, Ezequiel Centurión, Tobías Leiva y Tiago Serrago, quienes deberán presentarse a la pretemporada aunque todo indica que su continuidad en River no está asegurada.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario