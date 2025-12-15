Miguel Borja define su futuro y hay impacto en Boca y River: "Tiene propuestas..."
El delantero colombiano analiza propuestas para dejar River y continuar su carrera de la mejor manera posible: todos los detalles.
El nombre de Miguel Borja se convirtió en tendencia durante los últimos días luego de que trascendiera un supuesto interés de Boca para sumarlo como refuerzo. El propio delantero colombiano alimentó las especulaciones al no cerrarles la puerta a los rumores, aunque la situación quedó aclarada en las últimas horas.
En una entrevista con ESPN, el atacante reconoció que vestir la camiseta azul y oro sería un honor para cualquier futbolista en el fútbol argentino, incluso teniendo pasado en el Millonario. Sin embargo, esa posibilidad no se concretará y el futuro del Colibrí parece estar lejos del país y el fútbol argentino.
Las propuestas y el destino de Miguel Borja
Según informó el periodista Germán García Grova a través de su cuenta de X, el círculo íntimo del futbolista negó cualquier tipo de contacto, llamado u ofrecimiento por parte de Boca. En ese sentido, aseguró que Borja cuenta con propuestas firmes para emigrar al fútbol mexicano.
Con esta información, la chance de ver al delantero colombiano en el Xeneize quedó prácticamente descartada y todo indica que su carrera continuará en la Liga MX. Entre los clubes interesados aparece Cruz Azul, que se perfila como uno de los principales candidatos a quedarse con sus servicios.
El contrato de Miguel Borja y su salida de River
Miguel Borja tiene vínculo con River hasta el 31 de diciembre de 2025 y, según la información disponible, no continuará vistiendo la camiseta del club tras la decisión de Marcelo Gallardo de rescindir su contrato. De esta manera, el artillero cafetero deberá aguardar hasta el 1 de enero para firmar con su próximo equipo. Así, el delantero colombiano confirmó que no jugará en Boca y que su futuro está lejos del fútbol argentino, poniendo fin a una novela que generó impacto tanto en el Mundo River como en el Xeneize.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario