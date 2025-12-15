Miguel Borja define su futuro y hay impacto en Boca y River: "Tiene propuestas..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2000395913429229589?s=20&partner=&hide_thread=false El círculo íntimo de Miguel

Ángel Borja niega contactos, llamados y ofrecimiento con #Boca.



El delantero tiene propuestas para emigrar al futbol — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 15, 2025

El contrato de Miguel Borja y su salida de River

Miguel Borja tiene vínculo con River hasta el 31 de diciembre de 2025 y, según la información disponible, no continuará vistiendo la camiseta del club tras la decisión de Marcelo Gallardo de rescindir su contrato. De esta manera, el artillero cafetero deberá aguardar hasta el 1 de enero para firmar con su próximo equipo. Así, el delantero colombiano confirmó que no jugará en Boca y que su futuro está lejos del fútbol argentino, poniendo fin a una novela que generó impacto tanto en el Mundo River como en el Xeneize.