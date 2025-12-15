Quién es Bruno Cabral, el goleador de River que brilló en la Messi Cup
Con apenas 15 años, el futbolista brilló en Miami ante potencias europeas y se consolidó como una de las grandes promesas del club.
La inagotable cantera de River volvió a mostrar su potencial en el plano internacional y uno de los grandes protagonistas fue Bruno Cabral. El delantero juvenil deslumbró en la Messi Cup, torneo organizado por Lionel Messi, donde se destacó como el máximo artillero del equipo y dejó su huella frente a algunas de las mejores academias del mundo.
El atacante, que lleva apenas dos años en el “Millonario”, ratificó en Estados Unidos todo lo que viene mostrando en el fútbol juvenil argentino: olfato goleador, potencia y una madurez poco común para su edad. Sin lugar a dudas que todo lo que demostró ilusiona puertas adentro y revolucionó a los hinchas que ya sueñan con verlo jugar en el Monumental.
La competencia disputada en Miami fue la plataforma de consagración internacional para Cabral. El Millonario encontró en él a su principal carta ofensiva y el joven respondió con una actuación impactante. Anotó siete goles en apenas cuatro partidos, se lució con un hat-trick frente al Inter de Milán, convirtió ante Chelsea en las semifinales y cerró el torneo con un doblete en la final frente al Atlético de Madrid, actuación que terminó de ponerlo en el centro de todas las miradas.
El camino del goleador de Brueno Cabral en las inferiores de River
El impacto de Cabral no comenzó en la Messi Cup. Tras pasar por clubes de barrio y consolidarse en Camioneros, llegó a la Pre Novena de River en 2023. Luego de una semana de entrenamientos, el captador Gustavo Petrochelli decidió incorporarlo al club.
Desde entonces, su carrera fue en ascenso constante. Fue goleador de la Novena campeona en 2024 con 26 goles y repitió en 2025 como máximo artillero de la Octava campeona, con 34 tantos, entre ellos un gol en el Superclásico ante Boca. Además, se consolidó como el futbolista con más goles en todas las categorías del fútbol argentino en el último año. Su capacidad goleadora también se trasladó a la Selección argentina Sub 15, donde convirtió 10 goles en cinco partidos durante la Liga Evolución de Conmebol.
Cabral se define como un delantero moderno y completo: “Me gusta salir del área para iniciar el ataque o ayudar en la recuperación, tiro diagonales y tengo potencia y velocidad para atacar y con buena definición”. Su referente es Julián Álvarez y, con este cierre de temporada, se afirma como una de las grandes promesas de River y del fútbol argentino.
