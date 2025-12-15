María Becerra y un contundente palito a Javier Milei durante sus shows en River: "No tiene que ser..."
Al despedirse de sus fans en el Estadio Monumental, "la Nena de Argentina" le lanzó una indirecta al presidente defendiendo a la industria nacional.
Luego de su primer show masivo, María Becerra se presentó este sábado por segunda vez en el estadio Más Monumental de River Plate, congregando nuevamente a una multitud de fanáticos.
La artista, popularmente conocida como "La Nena de Argentina" y que recientemente fue objeto de críticas por parte del presidente Javier Milei, reafirmó su posición como una de las voces más destacadas y trascendentales de la música nacional. El espectáculo brindado en el Monumental estuvo cargado de momentos de euforia, emoción y una impactante puesta en escena.
La declaración de María Becerra y el palito a Javier Milei
El clímax del concierto de clausura no fue solo musical. En el cierre de la noche, Becerra aprovechó la masiva plataforma para emitir un poderoso y contundente mensaje en defensa de la industria y la producción cultural argentina.
Desde el escenario, y con la energía del público a su favor, la cantante interpeló directamente a la idea de que la calidad artística debe provenir necesariamente del exterior. Su declaración fue una clara reivindicación del potencial creativo local.
“Y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento y que en Argentina se pueden hacer cosas increíbles, que no tiene que ser de afuera para que sea mejor, para que esté bueno, no tiene que ser de afuera, loco”, expresó María Becerra.
La artista cerró su intervención con una exclamación que resonó como un himno de orgullo en el estadio: “Es nacional, amigo. ¡Es de acá! Porque Argentina es alto país. Muchísimas gracias”, remarcó ante los miles de seguidores que la ovacionaban.
El mensaje final de María Becerra, tras dos noches históricas en River, subraya no solo su éxito personal, sino también su convicción en la capacidad de la producción artística argentina para brillar a la altura de cualquier estándar internacional, consolidando su figura como una referente del talento nacional.
