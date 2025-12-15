María Becerra y un contundente palito a Javier Milei durante sus shows en River: "No tiene que ser..."

maria becerra

La artista cerró su intervención con una exclamación que resonó como un himno de orgullo en el estadio: “Es nacional, amigo. ¡Es de acá! Porque Argentina es alto país. Muchísimas gracias”, remarcó ante los miles de seguidores que la ovacionaban.

El mensaje final de María Becerra, tras dos noches históricas en River, subraya no solo su éxito personal, sino también su convicción en la capacidad de la producción artística argentina para brillar a la altura de cualquier estándar internacional, consolidando su figura como una referente del talento nacional.