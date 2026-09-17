Entre risas: Enzo Fernández reaccionó al desopilante mensaje que le mandó La Cobra
El popular streamer argentino protagonizó un divertido cruce en las redes sociales con el mediocampista de la Selección Argentina, con comparaciones desopilantes y un deseo de cara a la temporada.
El cruce entre el universo del streaming y el fútbol de elite volvió a regalar un momento imperdible en las redes sociales. En un video que no tardó en volverse viral, Enzo Fernández fue protagonista de una desopilante interacción al reaccionar en vivo a un saludo personalizado que le envió el creador de contenido Lautaro del Campo, popularmente conocido como La Cobra.
Fiel a su estilo descontracturado y repleto de picardía, el influencer comenzó el video jugando con el nombre del mediocampista de la Selección Argentina: "Hola buenas, acá está La Cobra para mandarle un saludo muy pero muy especial al señor Enzo Jeremías Fer... No, no te emocionés Enzo. Soy yo, Cobrix! ¿Qué hacés, papá? ¿Todo bien?", soltó de entrada, sacándole la primera sonrisa al ex River. La broma continuó al instante al autoproclamarse con ironía como "un 9 de esta jerarquía".
Enzo Fernández reaccionó entre risas al desopilante mensaje que le mandó La Cobra
El momento cumbre del video llegó cuando el streamer decidió compararse con una de las máximas figuras del fútbol mundial. "Creo que me vas a bancar en que la diferencia entre Cobrix y Haaland simplemente es el número que aparece en la balanza. Sí, kilos... Kilos, porque goles no tantos como la gente dice", lanzó el generador de contenido, desatando la carcajada inmediata e inevitable del volante argentino.
Sorpresa por la insólita confusión: en un tramo de la pieza audiovisual compartida en la plataforma de Instagram, La Cobra cometió un curioso error al desearle éxitos para los próximos desafíos en la Champions League y la Premier League, además de expresarle su intención de visitarlo pronto en el Estadio Etihad.
Más allá del insólito desliz en los detalles institucionales, las divertidas imágenes reflejaron la excelente onda entre ambos y cosecharon miles de interacciones por parte de los fanáticos en el ecosistema digital.
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