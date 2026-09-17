Entre risas: Enzo Fernández reaccionó al desopilante mensaje que le mandó La Cobra

Fiel a su estilo descontracturado y repleto de picardía, el influencer comenzó el video jugando con el nombre del mediocampista de la Selección Argentina: "Hola buenas, acá está La Cobra para mandarle un saludo muy pero muy especial al señor Enzo Jeremías Fer... No, no te emocionés Enzo. Soy yo, Cobrix! ¿Qué hacés, papá? ¿Todo bien?", soltó de entrada, sacándole la primera sonrisa al ex River. La broma continuó al instante al autoproclamarse con ironía como "un 9 de esta jerarquía".