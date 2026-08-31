"No paro...": el dolor de Celia Cuccittini por el retiro de su hijo, Lionel Messi, de la Selección Argentina
Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, habló por primera vez tras el anuncio de su hijo. Confesó la profunda tristeza de toda la familia por su retiro.
Tras la conmoción mundial por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, su madre, Celia Cuccittini, rompió el silencio. En medio del doloroso momento que atraviesa su familia, envió un sentido mensaje a un programa de televisión donde detalló cómo viven esta difícil transición y el impacto del retiro definitivo.
La profunda tristeza de Celia y la familia por el retiro de Messi
Durante la emisión del programa Intrusos, leyeron al aire los mensajes de texto que le envió la madre del astro rosarino en exclusiva. "Los estoy mirando y sigo llorando", confesó con profunda emoción al escuchar cómo los medios trataban la noticia del adiós de su hijo.
Luego, brindó detalles sobre la intimidad de sus seres queridos ante esta dura resolución que tomó el histórico capitán albiceleste tras haberlo meditado durante varias semanas. "Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes", reconoció, dejando en claro que era una determinación que se venía gestando puertas adentro. Sin embargo, como madre, priorizó por sobre todo el bienestar del futbolista: "Pero lo importante es que él sea feliz".
Finalmente, se refirió al durísimo golpe familiar que precipitó y confirmó el anuncio, relacionando el final de la brillante carrera internacional de su hijo con la sensible situación de su esposo, Jorge. "El papá siempre decía: '¿qué voy a hacer cuando no juegue más?' y pasó todo junto, increíble", concluyó visiblemente afectada por la doble conmoción que atraviesan por estos días.
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