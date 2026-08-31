"No paro...": el dolor de Celia Cuccittini por el retiro de su hijo, Lionel Messi, de la Selección Argentina

Luego, brindó detalles sobre la intimidad de sus seres queridos ante esta dura resolución que tomó el histórico capitán albiceleste tras haberlo meditado durante varias semanas. "Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes", reconoció, dejando en claro que era una determinación que se venía gestando puertas adentro. Sin embargo, como madre, priorizó por sobre todo el bienestar del futbolista: "Pero lo importante es que él sea feliz".