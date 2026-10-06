El desconsolado llanto de Enzo Fernández durante el emotivo discurso de despedida de Lionel Messi
El volante no pudo contener las lágrimas en primera fila mientras el capitán abrió su corazón ante todo el Monumental para decirle adiós a la Selección.
El Estadio Monumental fue testigo de una de las jornadas más conmovedoras en la historia del deporte nacional. Tras el triunfo ante Benín, llegó el momento que nadie quería vivir: Lionel Messi tomó el micrófono en el centro del campo de juego y abrió su corazón frente a más de 80 mil personas para oficializar su despedida definitiva de la Selección Argentina. En medio de un silencio respetuoso que invadió a Núñez, la imagen de Enzo Fernández rompiendo en un llanto desconsolado graficó la emoción genuina de todo un país.
El desconsolado llanto de Enzo Fernández durante el emotivo discurso de despedida de Lionel Messi
Ubicado en la primera fila de los futbolistas de la Scaloneta, el mediocampista no logró contener la angustia al escuchar las primeras palabras de su ídolo y compañero de batallas. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, el jugador se mostró profundamente movilizado por las oraciones del rosarino, quien repasó más de dos décadas de lucha e historia vistiendo los colores patrios.
En un discurso atravesado por la emoción, Messi rememoró sus inicios y la importancia de su familia en el camino: "Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones y pienso muchas cosas. Lo primero que pienso es en mi viejo. Fue un orgullo muy grande defender la camiseta durante 20 años. Hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar y de querer estar siempre".
A su vez, el astro reconoció lo complejo que será alejarse del seleccionado: "El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que quisiera volver toda la vida, jugar en Argentina es lo mejor que te puede pasar. Siento que es el momento, el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir y pude cumplir el sueño de ser campeón del mundo".
El capitán también se hizo un espacio para respaldar el recorrido de la delegación en la cita ecuménica de 2026. "Estuvimos muy cerquita en el último Mundial. No pasó nada como dicen, dimos todo y el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande a nivel de piernas y emocional, llegamos con lo justo", analizó.
Para cerrar, el 10 dejó una profunda reflexión de cara al futuro del seleccionado: "Hoy acá vivo el momento más triste de mi carrera. Decirle adiós a estos colores, pero ahora voy a ser uno más de ustedes bancando a estos chicos y a los que vengan. Siempre unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no tenemos que darle el gusto".
El mediocampista se mostró profundamente emocionado en primera fila mientras el capitán de la Selección Argentina dedicó unas palabras históricas para cerrar su ciclo vistiendo la camiseta albiceleste.
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