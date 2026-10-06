El desconsolado llanto de Enzo Fernández durante el emotivo discurso de despedida de Lionel Messi

Para cerrar, el 10 dejó una profunda reflexión de cara al futuro del seleccionado: "Hoy acá vivo el momento más triste de mi carrera. Decirle adiós a estos colores, pero ahora voy a ser uno más de ustedes bancando a estos chicos y a los que vengan. Siempre unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no tenemos que darle el gusto".

El mediocampista se mostró profundamente emocionado en primera fila mientras el capitán de la Selección Argentina dedicó unas palabras históricas para cerrar su ciclo vistiendo la camiseta albiceleste.