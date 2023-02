Cuándo debuta Enzo Fernández en el Chelsea

"Me enteré cuando terminó (la transferencia) y estoy muy contento porque tenemos un jugador fantástico", expresó Graham Potter, DT de Chelsea, en conferencia de prensa. Consultado por su presencia en el equipo, el ex entrenador de Brighton aclaró que todavía no recibió la "autorización".

"Tenemos que revisar el papeleo y obtener la autorización. Ya estuve hablando con él pero mi español no es muy bueno y su inglés tampoco pero nos apoyaremos en un traductor. Es un joven impresionante y estamos deseando trabajar con él", agregó Potter.

CUÁNDO PUEDE DEBUTAR ENZO FERNÁNDEZ

Enzo Fernández viene con ritmo de juego, habiendo disputado cinco partidos durante el último mes en Benfica y con muchos minutos en la Copa del Mundo con la Selección Argentina, por lo que se intuye que el estreno con su nuevo club llegue pronto.

Si la habilitación no llega, que es lo que esperan puertas adentro, todo parece indicar que saltará al campo de juego el sábado de la semana siguiente (11/2) contra el West Ham como visitante y su presentación en Stamford Bridge deberá esperar otra semana más (18/2 vs. Southampton).