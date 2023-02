El número que utilizará Enzo Fernández en Chelsea

"Que la prensa no manche lo que construimos juntos por qué fue algo maravilloso que nunca me lo había imaginado. Gracias a todos los colaboradores que trabajan demasiado para que la institución sea muchísimo más grande de lo que es", continuó el futbolista surgido en River Plate y con un paso por Defensa y Justicia.

https://twitter.com/ChelseaFC/status/1620882934046822400 A world champion in Chelsea Blue. pic.twitter.com/g5SOPFjlA7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 1, 2023

"Gracias a mis compañeros por haberme tratado siempre de la mejor manera y hacerme sentir como en casa. Agradecido con la dirigencia del club y especialmente a Roger smicht, a todo su staff de trabajo por la confianza y el respeto diario, fui muy feliz. GRACIAS @slbenfica los llevaré siempre en mi corazón", concluyó el mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022.

El Chelsea, nuevo club del futbolista nacido en el partido de San Martín, por su parte le dio la bienvenida con dos posteos en sus redes sociales en el que invitan a los fanáticos de la institución a seguir a Fernández en instagram.

En una de las publicaciones se lo puede ver con la camiseta de la selección y un cartel con su apellido en un video en el que también aparecen imágenes del club inglés, mientras que en la restante aparece el futbolista besando la camiseta argentina con un auto de alta gama y el escudo del Chelsea.

EL NÚMERO QUE UTILIZARÁ ENZO FERNÁNDEZ

Tanto en River como en su corto paso por el Benfica, el número que utilizó Enzo Fernández fue el 13. Sin embargo, este dorsal ya está ocupado en el Chelsea por Marcus Bettinelli, el tercer arquero. Otra posibilidad era el 24 que lució durante el Mundial de Qatar 2022 pero es propiedad de Reece James.

La salida de Jorginho hacia el Arsenal liberó el 5 y ese será utilizado por el volante de la Albiceleste. No obstante, los medios británicos no descartan la posibilidad de que Enzo deba utilizar dos camisetas distintas en el Chelsea. Mientras en Premier League y otros torneos domésticos no tendría problemas en usar la 5, las reglas de la UEFA podrían impedir que la lleve también en la Champions League.

Esto se debe a que Jorginho ya jugó con ese dorsal para Chelsea en esta temporada y el mismo número no podría ser utilizado por dos jugadores distintos. De cualquier forma, habrá que esperar a que el club de Londres oficialice su lista de buena fe para los octavos de final en adelante: puede realizar tres modificaciones con respecto a la fase de grupos y Enzo será una de ellas.