El picante cruce entre Enzo Fernández y Erling Haaland en la derrota del Chelsea

Sin amedrentarse por el desafío, Fernández optó por una marcación cercana, lo que generó una fricción inesperada entre ambos futbolistas. En su afán por seguir de cerca al delantero noruego, el campeón del mundo argentino lo sujetó por la espalda, en un intento de mantenerlo bajo control.

Sin embargo, el atacante europeo no tardó en intentar liberarse, lo que provocó que ambos jugadores terminaran en el suelo. El incidente encendió los ánimos en el campo, especialmente en el delantero, quien se mostró visiblemente molesto.

Cuando el argentino, , en un gesto deportivo, se acercó para disculparse, el 9 de los celestes reaccionó de manera brusca, rechazando la mano del argentino con un empujón y manifestando su enfado con gestos y palabras. Entre las quejas que dejó el noruego, se escuchó un insulto en inglés que no pasó desapercibido: "Fucking shithead" (cabeza de mierda).

Después del partido, no se guardó nada y expresó su descontento con la forma en que Fernández lo marcó durante el encuentro: “Todo el tiempo me pisoteó, me empujó y todo. Y no sólo él. No sé qué es lo que quería, pero sí, eso es lo que hizo”, se quejó.

Según el delantero, el argentino lo había estado empujando y pisoteando constantemente, una situación que, según él, no era exclusiva de Fernández, sino que también involucraba a otros jugadores del Chelsea.