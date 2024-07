Jules Koundé reaccionó al video de Enzo Fernández y los hinchas argentinos lo destrozaron

Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción de los aficionados argentinos, quienes defendieron a Fernández y recordaron supuestos actos de discriminación por parte de Koundé, así como también un episodio de violencia doméstica con su madre.

El futbolista de Les Bleus citó una de estas publicaciones y respondió: "No me parece muy inteligente volver a sacar un artículo de prensa lleno de falsas informaciones para desviar la atención hacía una canción racista. 'Autor de libertad para gente inteligente' quizás no te queda bien".

La reacción de los hinchas argentinos contra Koundé

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Chelsea__Arg/status/1813370686892544505&partner=&hide_thread=false Lamentable fue que no sacaste esta pelota y quedaste perfecto en la fotito pelotudo pic.twitter.com/f9OEhUGDiQ — CHELSEA ARGENTINO (@Chelsea__Arg) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Ramardoh1/status/1813381838024413642&partner=&hide_thread=false Lamentable es que siempre aparezcas llegando tarde en los goles que dejan a tu país afuera ex jugador pic.twitter.com/zIQvql2q1W — ramardo (@Ramardoh1) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TommyShelby_30/status/1813379312176787774&partner=&hide_thread=false Lamentable es lo tuyo, enfermo pic.twitter.com/jvQ8T6k9MS — Milei SheIby (@TommyShelby_30) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juanif17/status/1813375583666983124&partner=&hide_thread=false Pero si vos le pegabas a tu madre, bajate del trono moral, porque no te queda bien pic.twitter.com/yBdgNoPjlZ — Juani Fernandez (@juanif17) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GraciasVirrey0/status/1813385372551860681&partner=&hide_thread=false Lamentable sos vos que le pegabas a tu mamá. Pedazo de basura. pic.twitter.com/MOMR2aqtgc — Virrey (@GraciasVirrey0) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SwiftieCARP/status/1813369301627265133&partner=&hide_thread=false Lamentable es que sean hipócritas, aman al inmigrante futbolista y odian al inmigrante común. — Julianismo CARP (@SwiftieCARP) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/botdesmedido23/status/1813376647929762148&partner=&hide_thread=false Nunca sanará esa herida, Jules. pic.twitter.com/yZ7mZJU69m — Doc (@botdesmedido23) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/stanleybostero/status/1813373911809110405&partner=&hide_thread=false nunca vas a saber cuanto pesa pic.twitter.com/uTTcQVqzdA — Stanley del 56% (@stanleybostero) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_MateoMJ/status/1813375780908310829&partner=&hide_thread=false Lamentable es que le hayas pegado a tu mamá. — Julianismo (@_MateoMJ) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elpittttt/status/1813387634301141202&partner=&hide_thread=false Lamentable es comerse este caño en la FINAL del mundial y después perderla — Piti (@elpittttt) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FutboolFichajes/status/1813364134081130860&partner=&hide_thread=false Lamentable son las colonias que sigue teniendo Francia — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/0800Cjr/status/1813369570964512843&partner=&hide_thread=false Hubieras estado así de rápido para defender a tu selección en la final negrito pic.twitter.com/USzSiskAIH — Cjr (@0800Cjr) July 17, 2024