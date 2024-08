Una leyenda del fútbol inglés apuntó contra Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea

El campeón del mundo y de América con la Selección Argentina fue nuevamente desde el arranque en la caída cómo local de su equipo 2-0 ante los dirigidos por Pep Guardiola que ya no tiene a Julián Álvarez dentro del plantel.

image.png

Una leyenda del fútbol inglés apuntó contra Enzo Fernández

Gary Neville, figura histórica y multicampeona de la Premier League, salió con los tapones de punta contra el futbolista argentino y no dudó en opinar: “Presiona sólo, cuando no hay nada para ganar, y después levanta sus brazos hacia sus compañeros como diciendo ‘¿Dónde están?’ No engaña a nadie“, apuntó el exfutbolista que actualmente se encuentra trabajando como analista para Sky Sports.

“Enzo fue intrascendente como número diez“, reveló y procedió a enumerar algunos factores en los que vio deficiencia por parte del argentino: “Tienes que ser el centro de todo en esa posición. Enzo no vuelve a cubrir espacio, pero tampoco hace demasiado en ofensiva. Tiene que ser más útil para el equipo“, explicó.

Neville culminó su editorial contra Enzo Fernández destacando a Conor Gallagher, un futbolista que el Chelsea dejó ir y que peleaba esa misma posición: “Conor Gallagher debe estar pensando que puede hacerlo mejor que eso”, sentenció el hoy analista.

image.png