Enzo Maresca dejó de ser el DT del Chelsea

Embed Club statement: Enzo Maresca. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026

La trayectoria de Enzo Maresca en el Chelsea

Maresca se unió al Chelsea en julio de 2024 con un contrato de cinco años y una opción de un año adicional. Durante su tiempo como entrenador, el club británico logró la clasificación para la UEFA Champions League y el equipo terminó cuarto en la Premier League en su primera temporada, asegurando el regreso a la máxima competición europea.

Con Maresca, el Chelsea ganó la UEFA Conference League y la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA en 2025.

El golazo de tiro libre de Reece James en Newcastle vs. Chelsea

Chelsea logró meterse nuevamente en partido gracias a una joya de Reece James apenas comenzado el complemento. A los 49 minutos, el capitán tomó la responsabilidad de ejecutar un tiro libre en la puerta del área y dejó una imagen para el recuerdo: un remate exquisito que superó la barrera y se coló en el ángulo, imposible para Aaron Ramsdale.

El arquero del Newcastle, ex Arsenal y compañero de selección de James, quedó inmóvil tras el disparo y reaccionó con evidente frustración al ver cómo la pelota se metía sin chances de respuesta. El tanto significó el 2-1 parcial y cambió el clima del encuentro en St James’ Park.

Hasta ese momento, el equipo dirigido por Enzo Maresca había sufrido un primer tiempo adverso, marcado por fallas defensivas que le costaron dos goles y lo llevaron al descanso con un marcador complicado. Sin embargo, el gol del capitán reavivó las esperanzas de los Blues, que encontraron en ese instante de inspiración el impulso necesario para ir en busca del empate.

Finalmente, el duelo terminó 2-2, en un partido correspondiente a la fecha 17 de la Premier League 2025.

Con este resultado, Newcastle United suma 23 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que Chelsea tiene 29 unidades, en la 4 posición en la tabla.