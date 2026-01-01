Lionel Scaloni recibió el Año Nuevo sentado en la vereda en Pujato

Con Lionel Messi adentro, aunque todavía sin oficializarlo, Lionel Scaloni tiene el desafío de sostener la competitividad de un equipo consolidado, con un espectro bien definido de titulares y primeros suplentes.

Scaloni deberá definir los retoques de una convocatoria que casi sale de memoria, pero en la que se esperan algunas modificaciones en relación a la lista de Qatar 2022.

Y como si todo esto fuera poco, la Selección Argentina tendrá la Finalissima ante Españacomo previa a la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni no solo afrontará una nueva final como seleccionador de Argentina, sino que tendrá la compleja tarea de administrar lo que ocurra ante España, manejando el ímpetu de los escenarios que puedan crear tanto la victoria como la derrota.

NOTA EN DESARROLLO