Lionel Scaloni recibió el Año Nuevo sentado en la vereda en Pujato
El DT de la Selección saludó a vecinos de su pueblo natal durante el Fin de Año.
Lionel Scaloni recibió, como es habitual, el nuevo año junto a su familia en Pujato, Santa Fe. “La vida de pueblo” es algo que el entrenador de la Selección Argentina destaca constantemente al hablar de sus regresos al pueblo donde nació.
El portal local Pujato Digital capturó al director técnico sentado en la vereda disfrutando de la noche. “En Pujato todos los años se reciben con una caravana y por eso cuando el DT está, pasan a saludarlo ”, indicó el medio mencionado. En la grabación se divisa a Scaloni junto a sus padres, mientras que cerca de la calle está el resto de la familia festejando con los autos que pasan por el frente.
Scaloni disfrutó de las fiestas en el país y aprovechó su estadía para realizar diferentes actividades, principalmente una de sus mayores pasiones ajenas al fútbol: el ciclismo. En las últimas horas, se conoció que el entrenador completó en Córdoba un trayecto desafiante en las sierras de San Clemente, una localidad situada a 72 kilómetros al suroeste de la capital provincial.
Los desafíos de Lionel Scaloni y la Selección Argentina para 2026
La Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es gran objetivo de la Selección Argentina y Lionel Scaloni para 2026.
Argentina defenderá el título Mundial en una copa histórica, con una instancia extra de eliminación directa, y varias potencias que buscan destronarlo.
Con Lionel Messi adentro, aunque todavía sin oficializarlo, Lionel Scaloni tiene el desafío de sostener la competitividad de un equipo consolidado, con un espectro bien definido de titulares y primeros suplentes.
Scaloni deberá definir los retoques de una convocatoria que casi sale de memoria, pero en la que se esperan algunas modificaciones en relación a la lista de Qatar 2022.
Y como si todo esto fuera poco, la Selección Argentina tendrá la Finalissima ante Españacomo previa a la Copa del Mundo.
Lionel Scaloni no solo afrontará una nueva final como seleccionador de Argentina, sino que tendrá la compleja tarea de administrar lo que ocurra ante España, manejando el ímpetu de los escenarios que puedan crear tanto la victoria como la derrota.
