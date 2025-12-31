River organizó una emotiva cena para socios que atraviesan las fiestas en soledad
En un gesto que trasciende lo deportivo, el club abrió sus puertas este fin de año para recibir a socios que enfrentan situaciones personales difíciles o la pérdida de seres queridos.
Con la presencia del "Beto" Alonso y autoridades, el estadio Más Monumental fue el escenario de una noche de contención y sentido de pertenencia, en la que River agasajó a socios que atraviesan las fiestas sin compañía cercana.
Mientras el fútbol profesional entra en receso, el rol social del "Millonario" se activó con fuerza en el cierre de 2025. El club decidió transformar sus instalaciones en el marco de una cena íntima destinada a aquellos integrantes de su comunidad que, por diversos motivos, atraviesan estas festividades lejos de sus familias o en contextos de soledad.
La convocatoria no fue azarosa. La institución realizó un relevamiento para identificar a socios vitalicios, personas mayores que han enviudado recientemente y miembros de River Sin Barreras que han perdido a sus familiares directos o cuidadores.
"El club es nuestra casa y queríamos que nadie se sintiera solo en estas fechas", señalaron desde la dirigencia. La mesa reunió a figuras que han dedicado décadas a la vida cultural y deportiva del club, permitiendo que personas de distintas generaciones compartieran un lazo común: la identidad riverplatense.
Presencia histórica en la cena de fin de año de River
Uno de los momentos más significativos de la velada fue la participación de Norberto “Beto” Alonso. El máximo ídolo del club no solo asistió como invitado de honor, sino que se sentó a la mesa con los socios para intercambiar anécdotas y recordar viejas glorias, brindando una calidez que fue celebrada por todos los presentes.
El vicepresidente del club, Andrés Ballotta, también formó parte del encuentro y destacó que River debe ser, ante todo, un espacio de acompañamiento. Entre los invitados se encontraban familiares de Walter Paz (hincha recordado tras su fallecimiento años atrás) y socios que lograron superar graves problemas de salud durante este 2025 y que hoy encuentran en el club su principal red de contención.
El evento, que se extendió durante varias horas entre anécdotas y agradecimientos, buscó visibilizar la función social que cumplen las instituciones deportivas en Argentina.
"La comunidad de River trasciende los 90 minutos de un partido", remarcaron los organizadores al cierre de la noche. Para los asistentes, la cena no fue solo un plato de comida, sino un mensaje de que, a pesar de las ausencias físicas, la familia millonaria siempre tiene un lugar reservado en la mesa para los suyos.
