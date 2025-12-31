River organizó una emotiva cena para socios que atraviesan las fiestas en soledad

El vicepresidente del club, Andrés Ballotta, también formó parte del encuentro y destacó que River debe ser, ante todo, un espacio de acompañamiento. Entre los invitados se encontraban familiares de Walter Paz (hincha recordado tras su fallecimiento años atrás) y socios que lograron superar graves problemas de salud durante este 2025 y que hoy encuentran en el club su principal red de contención.

image

El evento, que se extendió durante varias horas entre anécdotas y agradecimientos, buscó visibilizar la función social que cumplen las instituciones deportivas en Argentina.

"La comunidad de River trasciende los 90 minutos de un partido", remarcaron los organizadores al cierre de la noche. Para los asistentes, la cena no fue solo un plato de comida, sino un mensaje de que, a pesar de las ausencias físicas, la familia millonaria siempre tiene un lugar reservado en la mesa para los suyos.