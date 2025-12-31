El 11 ideal de América 2025, con Lionel Messi y cuatro argentinos entre los elegidos
Lionel Messi, Agustín Rossi, Santiago Sosa, José López y Adrián Martínez integran el XI ideal de América 2025 elegido por periodistas del continente
Casi la mitad del equipo ideal de América 2025 está conformado por futbolistas argentinos. Así lo determinó la histórica encuesta “América le responde a El País”, que reunió la opinión de 264 periodistas de todo el continente y volvió a ubicar a figuras del fútbol local entre las más destacadas del año.
Entre los nombres sobresale el de Agustín Rossi, arquero de Flamengo, quien fue el argentino más votado con 181 menciones. Junto a él aparecen Lionel Messi, Santiago Sosa, José Manuel López y Adrián “Maravilla” Martínez, completando una fuerte presencia albiceleste en el once.
La formación anunciada incluye representantes de cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Llama la atención que los tres delanteros elegidos son argentinos, mientras que Flamengo aporta seis futbolistas, varios de ellos campeones continentales durante la temporada.
El 11 ideal quedó conformado por Agustín Rossi (Flamengo); Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leo Pereira (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo); José Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing) y Lionel Messi (Inter Miami).
Si bien Messi fue uno de los grandes protagonistas, el premio al mejor jugador de América quedó en manos de Giorgian de Arrascaeta. El volante uruguayo de Flamengo se impuso con el 62,8 % de los votos en la 40ª edición de la encuesta. El capitán del Inter Miami finalizó segundo con el 14,8 %, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez, figura de Racing, ocupó el tercer lugar con el 5 %. También recibieron una importante cantidad de votos, aunque quedaron fuera del once ideal, jugadores como Vitor Roque y Joaquín Piquerez, ambos de Palmeiras.
En el rubro entrenadores, el brasileño Filipe Luís fue elegido como el mejor del año. Detrás suyo aparecieron dos argentinos: Gustavo Alfaro, al frente de la selección de Paraguay, y Gustavo Costas, campeón con Racing. A nivel local, Santiago Sosa fue distinguido como el mejor jugador de la liga argentina, Eduardo Domínguez como el mejor entrenador, La Academia como el mejor club y Romina Núñez, de Belgrano de Córdoba, como la mejor jugadora.
Un premio histórico y dominado por Brasil
Con el galardón obtenido en 2025, Giorgian de Arrascaeta se sumó a una lista histórica que tiene a Brasil como el país más ganador, con 18 distinciones. Argentina lo sigue con 16 y Uruguay completa el podio con 6.
Solo tres futbolistas lograron ganar el premio en tres oportunidades: Elías Figueroa, Zico y Carlos Tevez. Entre los argentinos, Diego Armando Maradona y Juan Sebastián Verón lo consiguieron en dos ocasiones, mientras que otros nombres como Kempes, Riquelme, Palermo, Julián Álvarez y Germán Cano también dejaron su huella en la historia del reconocimiento.
La encuesta, organizada por El País desde 1986 y considerada una de las más prestigiosas del continente, volvió a reflejar el peso del fútbol argentino en el escenario americano, con Messi como emblema y una nueva generación que sigue marcando presencia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario