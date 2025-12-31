El 11 ideal de América 2025, con Lionel Messi y cuatro argentinos entre los elegidos

En el rubro entrenadores, el brasileño Filipe Luís fue elegido como el mejor del año. Detrás suyo aparecieron dos argentinos: Gustavo Alfaro, al frente de la selección de Paraguay, y Gustavo Costas, campeón con Racing. A nivel local, Santiago Sosa fue distinguido como el mejor jugador de la liga argentina, Eduardo Domínguez como el mejor entrenador, La Academia como el mejor club y Romina Núñez, de Belgrano de Córdoba, como la mejor jugadora.

Un premio histórico y dominado por Brasil

Con el galardón obtenido en 2025, Giorgian de Arrascaeta se sumó a una lista histórica que tiene a Brasil como el país más ganador, con 18 distinciones. Argentina lo sigue con 16 y Uruguay completa el podio con 6.

Solo tres futbolistas lograron ganar el premio en tres oportunidades: Elías Figueroa, Zico y Carlos Tevez. Entre los argentinos, Diego Armando Maradona y Juan Sebastián Verón lo consiguieron en dos ocasiones, mientras que otros nombres como Kempes, Riquelme, Palermo, Julián Álvarez y Germán Cano también dejaron su huella en la historia del reconocimiento.

La encuesta, organizada por El País desde 1986 y considerada una de las más prestigiosas del continente, volvió a reflejar el peso del fútbol argentino en el escenario americano, con Messi como emblema y una nueva generación que sigue marcando presencia.