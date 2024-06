La firme decisión de Boca con el Porto ante el interés por Equi Fernández

Ante el interés real de varios equipos por el volante, en el Xeneize tomaron una firme decisión: no negociarán con el club luso hasta que el club luso pague la deuda de seis millones de euros por el pase de Alan Varela, que fue vendido a Portugal en agosto de 2023. La misma debió haber sido saldada dos meses atrás, pero no fue así y desde la institución europea no se comunican ni atienden a los dirigentes del Xeneize, por lo que no habrá negociaciones por otro jugador.

Según la prensa lusitana, los Dragões tienen en carpeta al joven volante de apenas 21 años para el próximo mercado de pases y ya hubo sondeos que por ahora están muy lejos de llegar con claridad teniendo en cuenta la postura que está tomando los dirigentes portugueses.

Hasta que PORTO NO pague los U$S 6.000.000 que DEBE por el pase de ALAN #VARELA de una CUOTA VENCIDA hace CASI 2 MESES, NO HAY NEGOCIACIÓN POSIBLE por #EQUIFERNÁNDEZ.



Además, PORTO, NO le atiende el teléfono a #Boca porque reclama el pago… pic.twitter.com/sGKSZJRp60 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) June 11, 2024

La cláusula de salida de Equi Fernández de Boca

Según trascendió en el momento de extender su vínculo, "Equi" habría aumentado su claúsula de recisión a 15 millones de euros, duplicando de esta manera la que tenía en el anterior contrato. El número cinco de la cantera xeneize quedó así cerca de los valores que tienen también Aaron Anselmino y Exequiel Zeballos.