El DT del Manchester United, sin vueltas: "Cristiano Ronaldo es parte del pasado"

"Necesitas las personalidades adecuadas en el vestuario, ya no para ganar un partido, sino para ganar trofeos", agregó el entrenador del United.

Ronaldo y Manchester United se pusieron de acuerdo para rescindir el contrato, luego de las críticas del histórico goleador portugués hacia la institución, envalentonado por las diferencias con Ten Hag, quien lo relegó del equipo titular.

El crack luso expuso actos de indisciplina, como cuando se retiró al vestuario, en soledad, antes de la finalización del partido ante Tottenham, por la Premier League.

"Me gustan la gente honesta y que respeta mi moral. Lo que ha pasado en los últimos dos meses no ha sido respeto, en muchos sentidos. Me arrepiento de irme contra el Tottenham antes del final", dijo Ronaldo en su momento, al periodista Piers Morgan, en una entrevista sobre ese hecho y su distanciamiento con Ten Hag.

Ten Hag sobre Cristiano Ronaldo: "Ya se fue, es parte del pasado. Ahora, miramos hacia adelante y nos enfocamos en el futuro"