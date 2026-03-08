Error de Alpine: por qué penalizaron a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia

El peso del "Stop and Go"

A diferencia de un recargo de 5 segundos que se suma al final de la carrera, el "Stop and Go" obliga al piloto a entrar a boxes inmediatamente, detenerse por completo durante 10 segundos —sin que los mecánicos puedan tocar el auto— y luego reincorporarse a la pista.

Para Colapinto, que venía demostrando un ritmo sólido y grandes reflejos, esta sanción significa caer al fondo del clasificador y perder cualquier ventaja obtenida en los primeros giros. Ahora, el desafío para el joven de Pilar es puramente psicológico: resetear la mente, confiar en el A526 y aprovechar cualquier incidencia en pista para intentar una remontada heroica en este accidentado marzo de 2026.