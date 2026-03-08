F1 EN VIVO: TV y streaming para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia
Se puede ver en vivo y por internet el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto como protagonista.
El país vuelve a vestirse de gala para acompañar a su nueva joya del deporte motor. Este domingo 8 de marzo, a la 01:00 de la madrugada (hora argentina), se corre el Gran Premio de Australia, y el fenómeno "Franco Colapinto" promete mantener a miles de personas frente a la pantalla.
Franco, el joven de 22 años que revolucionó la Fórmula 1, iniciará su camino en el campeonato mundial desde el puesto 16, tras una clasificación donde la paridad de los nuevos motores híbridos no dio respiro.
A pesar de largar en la zona media-baja de la grilla, el clima en el box de Alpine es de optimismo moderado. Colapinto ya ha demostrado en el pasado que se siente cómodo en los duelos rueda a rueda, y Melbourne, con su trazado veloz y técnico, suele ofrecer oportunidades de sobrepaso para quienes se animan a arriesgar.
El objetivo principal del pilarense será evitar los incidentes de la primera vuelta y gestionar el Manual Override Mode (MOM) para atacar en las zonas de mayor velocidad.
Para los seguidores locales, el horario de madrugada no es un impedimento, sino un ritual que confirma el renacimiento de la pasión por la F1 en Argentina. Ver a Franco defender los colores de una escudería oficial desde el inicio del calendario es la noticia que el automovilismo esperaba hace tiempo.
El resultado final del domingo será la primera medida real de un año que promete ser una montaña rusa de emociones para el piloto que ya es el orgullo nacional en la elite del deporte mundial.
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
