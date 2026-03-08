F1 EN VIVO: TV y streaming para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia

El resultado final del domingo será la primera medida real de un año que promete ser una montaña rusa de emociones para el piloto que ya es el orgullo nacional en la elite del deporte mundial.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.