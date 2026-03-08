Sin Magis TV: cómo ver a Franco Colapinto en el GP de Australia de la Fórmula 1 EN VIVO por Internet
El Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto como protagonista, se puede ver en vivo por TV e internet.
El semáforo del Gran Premio de Australia no solo inaugura una era técnica revolucionaria, sino que marca el inicio del desafío más ambicioso para Franco Colapinto: su primer calendario completo como piloto titular de la máxima categoría, defendiendo los colores de Alpine F1 Team.
La Fórmula 1 puso primera y el corazón de los fanáticos argentinos late con fuerza en Melbourne. A Colapinto no le fue bien en las sesiones de prácticas libres, donde el nuevo monoplaza A526 mostró algunas dificultades de balance en las curvas rápidas de Albert Park; ni tampoco en la clasificación, por la que largará en el puesto 16.
El piloto de Pilar trabajó intensamente con sus ingenieros para corregir la puesta a punto de cara a la sesión de fuego real que definirá la grilla de partida.
La expectativa se traslada ahora a la madrugada de este domingo 8 de marzo. A partir de las 01 hora (Argentina), Colapinto afrontará su primera carrera oficial de la temporada. Será el momento de demostrar si el trabajo en los boxes surtió efecto para domar la nueva aerodinámica activa y los motores híbridos que debutan este año.
Para los seguidores en Argentina, trasnochar será la regla: luego de la clasificación del sábado, la gran carrera final tiene lugar en la madrugada del domingo.
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia de la Fórmula 1
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
