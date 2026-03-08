¡Qué reflejos! La maniobra de Franco Colapinto en la largada, para evitar un choque

Si bien no se han dado detalles específicos, las sospechas podrían girar en torno al posicionamiento de su auto en el cajón de salida o a la misma maniobra de evasión. Un rato más tarde se confirmó una penalidad, y el argentino sufrió un recargo que lo relegó al puesto 20 y que complicaría su estrategia de remontada en este domingo de desvelo para los fanáticos argentinos.