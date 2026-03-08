¡Qué reflejos! La maniobra de Franco Colapinto en la largada, para evitar un choque
El piloto argentino de Alpine mostró sus reflejos en la primera maniobra del Gran Premio de Australia. Luego fue penalizado.
El Gran Premio de Australia 2026 ha comenzado con pulsaciones a mil para Franco Colapinto. En un circuito de Albert Park que no perdona errores, el piloto argentino fue protagonista de uno de los momentos más tensos de la largada, demostrando reflejos de élite para evitar un accidente que podría haber terminado con su carrera en los primeros metros.
Partiendo desde la 16° posición, Colapinto se encontró de frente con una situación crítica: uno de los monoplazas de Racing Bulls quedó totalmente parado en su cajón de salida mientras el resto del pelotón aceleraba a fondo.
Con una maniobra impresionante y apenas centímetros de margen, el joven de Pilar logró esquivar al auto inmóvil, evitando un impacto a alta velocidad que hubiera provocado un abandono masivo y una bandera roja inmediata.
Franco Colapinto, sancionado por los comisarios
Sin embargo, no todo es alivio en el box de Alpine. Mientras transcurrían las primeras vueltas y Franco intentaba consolidarse en el ritmo de carrera, las autoridades emitieron un comunicado oficial anunciando que estaban investigando a Colapinto por una posible infracción en la largada.
Si bien no se han dado detalles específicos, las sospechas podrían girar en torno al posicionamiento de su auto en el cajón de salida o a la misma maniobra de evasión. Un rato más tarde se confirmó una penalidad, y el argentino sufrió un recargo que lo relegó al puesto 20 y que complicaría su estrategia de remontada en este domingo de desvelo para los fanáticos argentinos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario