Un fuerte temblor con epicentro en La Rioja se sintió en Mendoza, Córdoba, San Juan y San Luis
Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.3 en la escala Mercalli.
Un sismo de magnitud 5.3 se sintió con fuerza este sábado en distintas localidades de Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza. El movimiento ocurrió a las 14:13 horas, con epicentro en la provincia de La Rioja.
Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor se originó cerca de la localidad riojana de Ulapes, a 35 kilómetros al suroeste de Chepes.
En Córdoba, el sismo se percibió con claridad a varios kilómetros del epicentro. Las mayores repercusiones se registraron en Mina Clavero y Villa Dolores, ambas en el Valle de Traslasierra.
El movimiento telúrico también se sintió en otras localidades de La Rioja, como Ambil, y alcanzó a provincias vecinas como San Juan, San Luis y la localidad de Quines, en territorio puntano.
Cómo activar el sistema de alertas de terremotos en Android
- Ingresá a Ajustes / Configuración > Seguridad y emergencia.
- Activá la opción “Mensaje de emergencia”.
- En “Alertas de sismos” podés activar o desactivar la función y chequear una demostración para que veas el sonido y el estilo en pantalla de la alerta.
Recordá que la herramienta de sismos solamente funciona si tenés conexión con datos móviles o WiFi.
Truco casero: las claves para preparar un repelente con espiral, alcohol y clavos de olor
El truco casero que mezcla espirales antimosquitos, alcohol y clavos de olor empezó a ganar popularidad en Argentina con la llegada del calor y la invasión de mosquitos en patios y balcones. La propuesta se volvió viral en redes sociales porque utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir, ideales para quienes buscan una alternativa accesible.
La preparación consiste en desmenuzar un espiral antimosquitos, colocarlo en un recipiente y cubrirlo con alcohol etílico, sumando varios clavos de olor enteros.
Con el paso del tiempo, los componentes se integran y generan un líquido aromático con presunta acción repelente. Después de dejar reposar alrededor de una hora, se cuela la mezcla y se pasa el resultado a un atomizador para aplicar en distintos ambientes del hogar.
Ventajas frente al uso tradicional del espiral
Como alternativa doméstica, este método suma puntos por su practicidad y bajo costo. Al transformar el espiral antimosquitos en una preparación líquida, se elimina la combustión y, con ella, el humo característico que puede resultar molesto o irritante.
