Un fuerte temblor con epicentro en La Rioja se sintió en Mendoza, Córdoba, San Juan y San Luis

Truco casero: las claves para preparar un repelente con espiral, alcohol y clavos de olor

El truco casero que mezcla espirales antimosquitos, alcohol y clavos de olor empezó a ganar popularidad en Argentina con la llegada del calor y la invasión de mosquitos en patios y balcones. La propuesta se volvió viral en redes sociales porque utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir, ideales para quienes buscan una alternativa accesible.

La preparación consiste en desmenuzar un espiral antimosquitos, colocarlo en un recipiente y cubrirlo con alcohol etílico, sumando varios clavos de olor enteros.

Con el paso del tiempo, los componentes se integran y generan un líquido aromático con presunta acción repelente. Después de dejar reposar alrededor de una hora, se cuela la mezcla y se pasa el resultado a un atomizador para aplicar en distintos ambientes del hogar.

Ventajas frente al uso tradicional del espiral

Como alternativa doméstica, este método suma puntos por su practicidad y bajo costo. Al transformar el espiral antimosquitos en una preparación líquida, se elimina la combustión y, con ella, el humo característico que puede resultar molesto o irritante.