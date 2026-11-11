La maniobra de Franco Colapinto sobre Gasly en Brasil que la Fórmula 1 calificó de "épica"
La Fórmula 1 destacó el control de Franco Colapinto, que con neumáticos lisos en pista mojada superó a Gasly antes de la parada en boxes en Interlagos.
Franco Colapinto no sumó puntos en el Gran Premio de Brasil, pero se llevó un reconocimiento poco habitual. La cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó en X el video de su sobrepaso a Pierre Gasly, su compañero en Alpine, y lo definió como un “épico control de coche”.
La acción fue antes de que los dos pilotos de Alpine entraran a boxes. Con neumáticos lisos en pista mojada, el argentino de 23 años superó a Gasly para ser el primero en entrar en la doble parada del equipo, es decir, cuando la escudería detiene a sus dos autos en la misma vuelta y el que llega segundo tiene que esperar.
Franco Colapinto: la maniobra sobre Gasly en Brasil que la Fórmula 1 calificó de "épica"
El posteo de la categoría acompañó el video con elogios a la maniobra. Este tipo de publicaciones de la cuenta oficial sobre un piloto que terminó fuera de la zona de puntos no son frecuentes.
IMPORTANTE: La Fórmula 1 publicó su ranking de pilotos tras el GP de Brasil: cómo quedó Franco Colapinto
La carrera, que se corrió el domingo, la ganó Lando Norris. Para Alpine fue un fin de semana para el olvido: Colapinto terminó en el 13° puesto y Gasly en el 14°, los dos sin puntos.
El reconocimiento llega en un momento en el que los resultados no acompañan al equipo francés. El piloto de Pilar, que antes de llegar a Alpine corrió en Williams, sigue sin poder traducir en puntos lo que muestra en pista, pero la maniobra en Interlagos reforzó su imagen de piloto audaz dentro de la categoría.
La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN
- Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos
- George Russell (Mercedes) – 262 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 249 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 246 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Ry Hirakawa (Haas) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos
La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN
- Ferrari – 510 puntos
- Red Bull Racing – 415 puntos
- McLaren – 398 puntos
- Racing Bulls – 114 puntos
- Alpine – 69 puntos
- Haas – 31 puntos
- Audi – 28 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos
Te puede interesar
Dejá tu comentario