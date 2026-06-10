Es un montón: un argentino se tatuó a Tim Payne y el futbolista le respondió
Un productor musical correntino decidió homenajear al jugador viral del Mundial 2026 con un tatuaje permanente y terminó obteniendo una reacción del propio jugador.
Tim Payne se ha convertido en uno de los personajes más curiosos y comentados del Mundial 2026. Aunque no llegó al Mundial 2026 con el cartel de estrella internacional ni con el reconocimiento de otras figuras, su nombre comenzó a multiplicarse en redes sociales y generó un fenómeno inesperado entre los aficionados. Ahora, esa popularidad sumó un nuevo capítulo gracias a la iniciativa de un argentino que llevó su admiración al extremo.
El protagonista de esta historia es Juanka Cassane, DJ y productor musical oriundo de Corrientes, quien decidió inmortalizar al defensor de Nueva Zelanda con un tatuaje en una de sus piernas. La obra incluye el rostro del futbolista y una frase que se convirtió en una marca registrada entre quienes siguen la particular historia del jugador durante la Copa del Mundo: "No Payne, No Gain".
La elección del lema no fue casual. Se trata de un juego de palabras basado en el apellido del futbolista y una conocida expresión motivacional en inglés. Para muchos seguidores, la frase se transformó en un símbolo de la inesperada fama que alcanzó Payne durante el certamen y que lo convirtió en uno de los nombres más mencionados fuera de los grandes favoritos.
Luego de realizarse el tatuaje, Cassane compartió el resultado a través de sus redes sociales. Lo que parecía una publicación destinada a un grupo reducido de amigos comenzó a expandirse rápidamente. En pocas horas, las imágenes fueron replicadas por usuarios de distintos países y alcanzaron una difusión mucho mayor de la esperada.
Sin embargo, la mayor sorpresa todavía estaba por llegar. Gracias a la repercusión obtenida, las imágenes terminaron llegando al propio Tim Payne, quien no dudó en reaccionar públicamente. Fiel al tono distendido que lo caracteriza, el futbolista respondió al homenaje con una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. “¡Vamos! No Payne, no gain!”, escribió el defensor, adaptando el popular lema que acompaña su fenómeno viral.
La respuesta generó todavía más repercusión y convirtió la historia en un fenómeno internacional. Para Cassane, el momento fue completamente inesperado. Según explicó, nunca imaginó que el jugador llegaría a ver la publicación y mucho menos que decidiría interactuar con ella. "Nos parecía imposible que llegara a verlo. Cuando reaccionó y compartió el contenido nos dimos cuenta de la dimensión que había tomado todo esto", relató.
La anécdota refleja cómo la Copa del Mundo suele generar historias que trascienden el aspecto estrictamente deportivo. En este caso, un futbolista poco conocido terminó convirtiéndose en objeto de admiración para miles de personas alrededor del mundo y hasta inspiró un tatuaje permanente en Argentina. La figura de Payne continúa acumulando seguidores y protagonizando situaciones que difícilmente hubiera imaginado antes del inicio de la cita mundialista.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario