Es un montón: un argentino se tatuó a Tim Payne y el futbolista le respondió

tim payne tatuaje 1

Sin embargo, la mayor sorpresa todavía estaba por llegar. Gracias a la repercusión obtenida, las imágenes terminaron llegando al propio Tim Payne, quien no dudó en reaccionar públicamente. Fiel al tono distendido que lo caracteriza, el futbolista respondió al homenaje con una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. “¡Vamos! No Payne, no gain!”, escribió el defensor, adaptando el popular lema que acompaña su fenómeno viral.

La respuesta generó todavía más repercusión y convirtió la historia en un fenómeno internacional. Para Cassane, el momento fue completamente inesperado. Según explicó, nunca imaginó que el jugador llegaría a ver la publicación y mucho menos que decidiría interactuar con ella. "Nos parecía imposible que llegara a verlo. Cuando reaccionó y compartió el contenido nos dimos cuenta de la dimensión que había tomado todo esto", relató.

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La anécdota refleja cómo la Copa del Mundo suele generar historias que trascienden el aspecto estrictamente deportivo. En este caso, un futbolista poco conocido terminó convirtiéndose en objeto de admiración para miles de personas alrededor del mundo y hasta inspiró un tatuaje permanente en Argentina. La figura de Payne continúa acumulando seguidores y protagonizando situaciones que difícilmente hubiera imaginado antes del inicio de la cita mundialista.