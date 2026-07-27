Ni pasta ni pizza: la predictible comida favorita de Lionel Scaloni

El asado, la comida favorita de Lionel Scaloni y de la Selección Argentina

Chiqui Tapia compartió el video del último asado de la Selección Argentina con una canción icónica

En aquel mano a mano brindado al programa Líbero de TyC Sports en vísperas de la cita mundialista, el estratega remarcó que el tradicional asado se ubica en el puesto número uno de sus preferencias gastronómicas. Sin embargo, aclaró que tras jugar ocho temporadas en el fútbol italiano le tomó un cariño especial a la pasta y a la pizza, reconociendo que la forma en que las preparan en Europa es inigualable.