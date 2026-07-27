Ni pasta ni pizza: la predictible comida favorita de Lionel Scaloni
El entrenador Lionel Scaloni reveló detalles de sus platos preferidos durante una entrevista. Todos los secretos del DT de la Selección Argentina.
Durante una recordada entrevista realizada en noviembre de 2022 antes del Mundial de Qatar, el director técnico Lionel Scaloni reveló cuál es su menú predilecto. Aunque durante su paso por la liga de Italia adoptó el gusto por diversas preparaciones europeas, el entrenador del conjunto nacional no dudó al momento de elegir su plato favorito por excelencia.
El asado, la comida favorita de Lionel Scaloni y de la Selección Argentina
En aquel mano a mano brindado al programa Líbero de TyC Sports en vísperas de la cita mundialista, el estratega remarcó que el tradicional asado se ubica en el puesto número uno de sus preferencias gastronómicas. Sin embargo, aclaró que tras jugar ocho temporadas en el fútbol italiano le tomó un cariño especial a la pasta y a la pizza, reconociendo que la forma en que las preparan en Europa es inigualable.
Más allá del gusto personal, el DT remarcó la importancia que tiene esta comida dentro de las concentraciones de la Selección Argentina. Según explicó el propio DT, encender la parrilla forma parte directa de la cultura, la idiosincrasia y la unión del grupo, ya que compartir un pedazo de carne con ensalada genera un clima ideal para el plantel.
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