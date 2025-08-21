Impactante video: un barra de Independiente golpeó con un fierro a un hincha de la Universidad de Chile

La noche que debía ser de fútbol terminó en un verdadero escándalo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 no pudo completarse debido a los violentos incidentes que se desataron en la tribuna destinada a los hinchas visitantes, en la cabecera Pavoni.