Impactante video: un barra de Independiente golpeó con un fierro a un hincha de la Universidad de Chile
El partido por la Copa Sudamericana fue suspendido tras escenas de extrema violencia en la tribuna visitante. Uno de los momentos más impactantes quedó registrado en video.
La noche que debía ser de fútbol terminó en un verdadero escándalo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 no pudo completarse debido a los violentos incidentes que se desataron en la tribuna destinada a los hinchas visitantes, en la cabecera Pavoni.
Lo que comenzó con el cruce de proyectiles rápidamente derivó en una batalla campal que obligó a la Conmebol a suspender el encuentro. El episodio más estremecedor se produjo cuando un grupo de barras del club argentino logró atravesar una reja y avanzar hacia el sector donde estaban los simpatizantes chilenos.
Allí, un hombre con la camiseta del Rojo, que llevaba un fierro en la mano, atacó de manera brutal a un hincha de la “U”. Según quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, el agresor lo golpeó varias veces hasta asestarle un impacto en el cráneo que lo dejó inconsciente de inmediato.
La secuencia generó conmoción tanto en el estadio como en los medios que comenzaron a replicar la escena. Testigos relataron que el pánico se apoderó de la tribuna y que muchas personas intentaron escapar ante el avance de los barras. Los jugadores permanecieron dentro del campo, sin poder retomar el partido, mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener el caos.
La Conmebol informó más tarde que el encuentro quedaba oficialmente suspendido y que se evaluarán sanciones tanto deportivas como disciplinarias para los responsables. Lo sucedido en Avellaneda volvió a exponer una problemática recurrente en el fútbol sudamericano: la violencia de las barrasbravas, que, lejos de erradicarse, sigue generando escenas que ponen en riesgo la vida de los hinchas. E
