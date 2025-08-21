"Pedí perdón": la intimidante frase del barra de Independiente que golpeaba a un hincha chileno

Tras los disturbios, las fuerzas de seguridad actuaron de manera inmediata y desplegaron un operativo que permitió aislar a los hinchas visitantes. Luego, los trasladaron en grupos hasta dependencias en Puerto Madero, donde permanecerán demorados hasta ser identificados uno por uno.

El procedimiento tiene como objetivo establecer responsabilidades individuales y determinar posibles sanciones judiciales y deportivas que podrían impedirles volver a ingresar a espectáculos en Argentina.