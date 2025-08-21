"Pedí perdón": la intimidante frase del barra de Independiente que golpeaba a un hincha chileno
Un hincha fue amenazado por un integrante de la barra del Rojo con la frase “pedí perdón”, mientras se viralizaba el video del momento. La escena provocó indignación.
La noche del miércoles en Avellaneda quedó marcada por graves hechos de violencia durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Desde la tribuna Pavoni Alta, un sector de los hinchas visitantes comenzó a arrojar proyectiles, piedras y butacas hacia los simpatizantes locales, provocando un descontrol que derivó en la suspensión del partido.
Entre los disturbios, se produjeron enfrentamientos entre facciones de ambas parcialidades y daños importantes en las instalaciones del estadio. En medio de ese contexto de caos y miedo, se viralizó un video en el que un barra de Independiente amenaza a un hincha con la frase “pedí perdón”.
Lejos de ser un gesto de arrepentimiento, el agresor utilizó la frase como instrumento de intimidación, demostrando la impunidad con la que actúan ciertas barras en las tribunas argentinas. La situación generó indignación inmediata tanto en medios locales como internacionales, aunque en este caso no derivara en lesiones físicas graves.
Hay más de 350 hinchas de la Universidad de Chile detenidos
Lo que comenzó como un partido de fútbol terminó en un operativo policial de gran escala que dejó como saldo la detención de 350 simpatizantes chilenos.
Los hechos ocurrieron en la tribuna Pavoni Alta del estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, cuando desde el sector visitante comenzaron a arrojar butacas, piedras y hasta una bomba de estruendo contra la parcialidad local, lo que desencadenó una batalla campal.
Tras los disturbios, las fuerzas de seguridad actuaron de manera inmediata y desplegaron un operativo que permitió aislar a los hinchas visitantes. Luego, los trasladaron en grupos hasta dependencias en Puerto Madero, donde permanecerán demorados hasta ser identificados uno por uno.
El procedimiento tiene como objetivo establecer responsabilidades individuales y determinar posibles sanciones judiciales y deportivas que podrían impedirles volver a ingresar a espectáculos en Argentina.
