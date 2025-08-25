Axel Kicillof apuntó a Conmebol tras la violencia en el estadio de Independiente: "El que suspende o no es..."

kicillof sobre incidentes en independiente

"Una represión, o una cosa así, adentro del estadio. Terminó con un muerto. Pero bueno, todas estas discusiones son técnicas. Yo no me quiero meter, ni quiero incidir, porque ahora hay intervención que incluso suspendió el uso de la cancha para el domingo, el juez. Entonces nosotros a disposición del juez", expuso.

En relación a la política de la Provincia con los barrasbravas, Kicillof indicó: "Nosotros trabajamos con los clubes de fútbol y también compartimos, de alguna manera, el trabajo y la responsabilidad con las cosas que pasan, porque no son barrasbravas del Gobierno provincial, son parte de los clubes de fútbol, son un fenómeno que existen en bastantes lugares, los estamos combatiendo y llegamos a un punto que los visitantes puedan volver a las canchas".