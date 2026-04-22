Río de Janeiro: detuvieron a un argentino de 67 años por el delito de injuria racial
El antecedente de la abogada santiagueña Agostina Páez no sirvió para dejar en claro el mensaje anti racismo en Brasil, sino que esta semana se sumó otro caso.
Un hombre de nacionalidad argentina quedó detenido esta semana en Río de Janeiro, Brasil, tras protagonizar un altercado con tintes racistas y misóginos en un supermercado de Copacaba.
El hombre fue identificado como José Luis Haile, de 67 años, quien vive en Brasil desde 2024 y ya tiene la residencia legal en ese país.
Lejos de tratarse de un ciudadano civilizado, educado y respetuoso del país que lo recibió, Haile protagonizó el lunes pasado un altercado en un supermercado de la calle Siqueira Campos, a pocas cuadras de la icónica playa carioca y a metros de la 12a. Delegacía de Copacabana, donde terminó detenido ese mismo día.
Según informaron medios de Brasil y Argentina, el episodio comenzó en la cola de una caja del supermercado que estaba en proceso de abrir.
La primera en llegar la caja fue Samara Rodrigues de Lima, una repartidora de 23 años que intentaba ganar tiempo para poder hacer los pedidos sin que la app la castigara por la tardanza.
Mientras Samara esperaba a que la cajera abriera se paró detrás suyo Haile, con sus propias compras y una impaciencia que lo hizo increpar a la trabajadora del supermercado.
La actitud de Haile hizo que Samara se solidarizara con la cajera y le dijera al hombre que llevaban 10 minutos esperando porque estaba abriendo recién, pero él le contestó con un gesto que claramente reflejaba su racismo.
Cuando Samara retrucó que no tenía por qué obedecerle, el hombre la llamó "negra puta", por si no era clara la confirmación de que el racismo venía con una cuota de misoginia.
El sitio G1, de Brasil, reportó que otro argentino que estaba en la cola del supermercado fue quien llamó a los oficiales de la Policía de Río de Janeiro que estaban en la calle ordenando el tránsito.
Los oficiales retiraron a Haile del comercio y lo llevaron a la 12a. Delegacía de Copacabana.
El hombre está imputado por "injuria racial", el mismo delito que cometió en enero de este año la abogada santiagueña Agostina Páez cuando se peleó con el staff de un bar en Río de Janeiro.
La diferencia es que la abogada estuvo detenida con prisión domiciliaria en calidad de turista mientras que Haile ya es residente oficial de Brasil así que está detenido en la cárcel común en Benfica.
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