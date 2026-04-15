Lula da Silva envió un proyecto de ley para reducir la jornada laboral en Brasil: todos los detalles

En paralelo, sectores empresariales siguen de cerca la discusión, especialmente en lo que respecta a los costos y a la adaptación de las distintas actividades económicas. Aun así, el enfoque del Gobierno busca plantear una transición gradual que contemple las particularidades de cada sector.

Por ahora, la medida no está vigente, pero abre un nuevo capítulo en el debate sobre la jornada laboral en América Latina. En caso de avanzar, Brasil podría sumarse a una tendencia internacional que propone repensar el vínculo entre tiempo de trabajo, productividad y calidad de vida.