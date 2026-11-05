Escándalo en Brasil: un partido terminó con 51 expulsados y rompió un récord mundial
El escandaloso encuentro entre Uberlândia y Mamoré, por las semifinales del Campeonato Mineiro Sub-20, terminó en una impresionante batalla campal.
El fútbol brasileño fue escenario de un episodio insólito: un partido terminó con 51 personas expulsadas y estableció un nuevo récord mundial de tarjetas rojas. El hecho ocurrió el domingo pasado, durante el enfrentamiento entre Uberlândia y Mamoré, por las semifinales de la Segunda División del Campeonato Mineiro Sub-20.
El encuentro se disputaba en el estadio Parque do Sabiá y tenía al conjunto visitante en ventaja por 3-1. Sin embargo, en los minutos finales se desató una pelea generalizada que obligó al árbitro a suspender el protocolo habitual de finalización.
¿Cómo comenzó la pelea que terminó con 51 expulsados?
El conflicto se originó después del tercer gol de Mamoré, convertido por Davi Bittencourt a los 54 minutos. Durante el festejo, el futbolista realizó gestos provocadores hacia el banco de suplentes rival y desató la reacción de jugadores y miembros del cuerpo técnico de Uberlândia. Según el informe del árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto, el enfrentamiento incluyó golpes de puño, patadas y lanzamiento de objetos.
La magnitud de la pelea y la falta de garantías de seguridad impidieron que el juez pudiera mostrar las tarjetas rojas dentro del campo de juego. Por ese motivo, las sanciones quedaron asentadas posteriormente en el acta oficial. De acuerdo con el documento arbitral, 48 expulsiones correspondieron a la trifulca, mientras que las otras tres se produjeron durante el desarrollo normal del encuentro por distintas infracciones.
En total, fueron expulsados 43 futbolistas y ocho integrantes de los cuerpos técnicos. Además, CNN Brasil informó que dos dirigentes también recibieron tarjetas rojas, aunque esas sanciones no quedaron incluidas en el acta publicada por la Federación Mineira de Fútbol.
El récord que superó al histórico partido del ascenso argentino
La cifra de expulsados superó ampliamente la marca anterior reconocida por el libro Guinness de los récords: las 36 tarjetas rojas que se mostraron en el encuentro entre Claypole y Victoriano Arenas, disputado el 27 de febrero de 2011 por la quinta división del fútbol argentino. Aquel episodio había quedado en la historia del ascenso nacional, pero el escándalo ocurrido en Brasil elevó todavía más el registro.
En lo deportivo, Mamoré consiguió una ventaja importante de cara a la revancha, prevista para el próximo domingo en Patos de Minas. Sin embargo, la disputa del partido todavía está en duda: las sanciones podrían impedir que ambos equipos reúnan los siete futbolistas necesarios para presentarse, por lo que deberán intervenir el tribunal deportivo y la Federación de Fútbol de Minas Gerais.
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