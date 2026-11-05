Escándalo en Brasil: un partido terminó con 51 expulsados y rompió un récord mundial

El récord que superó al histórico partido del ascenso argentino

La cifra de expulsados superó ampliamente la marca anterior reconocida por el libro Guinness de los récords: las 36 tarjetas rojas que se mostraron en el encuentro entre Claypole y Victoriano Arenas, disputado el 27 de febrero de 2011 por la quinta división del fútbol argentino. Aquel episodio había quedado en la historia del ascenso nacional, pero el escándalo ocurrido en Brasil elevó todavía más el registro.

En lo deportivo, Mamoré consiguió una ventaja importante de cara a la revancha, prevista para el próximo domingo en Patos de Minas. Sin embargo, la disputa del partido todavía está en duda: las sanciones podrían impedir que ambos equipos reúnan los siete futbolistas necesarios para presentarse, por lo que deberán intervenir el tribunal deportivo y la Federación de Fútbol de Minas Gerais.