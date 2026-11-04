Fórmula 1 en Brasil: cuándo corre Franco Colapinto y a qué hora es la carrera en Interlagos
El argentino afrontará una nueva fecha de la máxima categoría en San Pablo, donde buscará dejar atrás la sanción que sufrió en México y repetir el buen ritmo que mostró.
La Fórmula 1 continuará su calendario 2026 en Brasil. Después de la competencia en México, los equipos se trasladarán al tradicional Autódromo de Interlagos, en San Pablo, para disputar una nueva jornada del campeonato entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre.
Uno de los principales atractivos para los argentinos será la participación de Franco Colapinto, quien buscará recuperarse del resultado que obtuvo en la última carrera. El piloto de Alpine había terminado octavo en pista, pero una penalización de 10 segundos lo hizo retroceder hasta el puesto 15.
F1: cronograma y horarios del GP de Brasil
La actividad en Interlagos comenzará el viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos. El sábado será el turno de la última práctica y la clasificación, mientras que el domingo se disputará la carrera principal.
Viernes 6 de noviembre
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Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30.
Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00.
Sábado 7 de noviembre
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Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30.
Clasificación: 15.00 a 16.00.
Domingo 8 de noviembre
- Carrera: 14.00.
Colapinto quiere repetir su rendimiento de México
En la previa del Gran Premio de Brasil, el argentino expresó su entusiasmo por competir en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario y dejó en claro cuál será el objetivo de Alpine para el fin de semana.
"El circuito de Interlagos es realmente histórico y es un lugar que ofrece oportunidades para aprovechar. Nos gustaría trasladar a este fin de semana el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México y cerrar la triple cita con un buen resultado", manifestó en declaraciones difundidas por la escudería.
Además, se refirió a lo ocurrido en la última competencia, en la que terminó sin sumar puntos debido a la sanción que recibió por una infracción bajo banderas amarillas en la vuelta 68.
"Fue una pena irnos de Ciudad de México sin puntos tras una tarde muy luchada. Fue una carrera muy movida, y lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y competir en el top ten, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en Sao Paulo", sostuvo.
¿Cómo es el circuito de Interlagos de la Fórmula 1?
El Autódromo José Carlos Pace es uno de los trazados históricos de la F1. Ubicado en San Pablo y construido en 1938, forma parte del campeonato desde 1973. Su recorrido se caracteriza por disputarse en sentido antihorario, presentar importantes desniveles y combinar curvas lentas con sectores de alta velocidad.
Estos son sus principales datos:
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Número de vueltas: 71.
Longitud: 4,309 kilómetros.
Distancia total de carrera: 305,939 kilómetros.
Récord de vuelta: 1:10.540, de Valtteri Bottas (2018).
¿Cómo ver el GP de Brasil de F1 en vivo?
En Argentina, las sesiones de entrenamientos, la clasificación y la carrera se podrán seguir por televisión a través de Fox Sports. También estará disponible la transmisión online mediante Disney+ Premium.
Fox Sports
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Cablevisión Digital y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).
DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).
Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto - REALIZADO
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de Baréin en Malasia: del 9 a 11 de octubre - REALIZADO
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre - REALIZADO
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre - REALIZADO
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre - PROXIMAMENTE
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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