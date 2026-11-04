Fórmula 1 en Brasil: cuándo corre Franco Colapinto y a qué hora es la carrera en Interlagos

Además, se refirió a lo ocurrido en la última competencia, en la que terminó sin sumar puntos debido a la sanción que recibió por una infracción bajo banderas amarillas en la vuelta 68.

"Fue una pena irnos de Ciudad de México sin puntos tras una tarde muy luchada. Fue una carrera muy movida, y lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y competir en el top ten, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en Sao Paulo", sostuvo.

¿Cómo es el circuito de Interlagos de la Fórmula 1?

El Autódromo José Carlos Pace es uno de los trazados históricos de la F1. Ubicado en San Pablo y construido en 1938, forma parte del campeonato desde 1973. Su recorrido se caracteriza por disputarse en sentido antihorario, presentar importantes desniveles y combinar curvas lentas con sectores de alta velocidad.

Estos son sus principales datos:

Número de vueltas: 71.

Longitud: 4,309 kilómetros.

Distancia total de carrera: 305,939 kilómetros.

Récord de vuelta: 1:10.540, de Valtteri Bottas (2018).

¿Cómo ver el GP de Brasil de F1 en vivo?

En Argentina, las sesiones de entrenamientos, la clasificación y la carrera se podrán seguir por televisión a través de Fox Sports. También estará disponible la transmisión online mediante Disney+ Premium.

Fox Sports

Cablevisión Digital y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026