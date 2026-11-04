Río de Janeiro: el video del accidente en el que murió un turista argentino tras estrellarse con un ala delta

Quiénes eran las víctimas del accidente con ala delta en Río de Janeiro

Adrián Guillermo Arismendi tenía 26 años y era de Puerto Deseado, Santa Cruz

Adrián Arismendi y Rodrigues dos Santos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, dentro del Parque Nacional da Tijuca, uno de los puntos más reconocidos para la práctica del vuelo libre en la zona sur de la ciudad. El destino era la pista de aterrizaje habilitada sobre la arena de São Conrado, pero durante la aproximación final el equipo no siguió la trayectoria prevista.

Era el primer vuelo en ala delta de Arismendi. El joven, oriundo de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, había viajado a Brasil con un grupo de diez amigos para hacer turismo, incluidos deportes extremos que son populares en la playa de Río de Janeiro.

Rodrigues dos Santos se desempeñaba como piloto del Clube São Conrado de Vuelo Libre (CSCVL) desde hacía aproximadamente una década y tenía al menos un año de experiencia tras obtener su certificado como instructor de vuelo libre y completar todas las etapas de formación exigidas por la institución, según declaró ante la Policía Civil el presidente del club, Bruno Menescal.

Según Menescal, las primeras hipótesis apuntan a una negligencia por parte del instructor, dado que las condiciones meteorológicas eran perfectas.

“Las imágenes aclararán las cosas, pero es posible que haya cometido un error al intentar un giro más brusco a baja altitud. Un ala que se aproximaba al suelo a 60 km/h no alcanzó su objetivo y se estrelló contra el muro con fuerza. Si hubiera impactado contra la arena, tal vez no habríamos tenido esta consecuencia. Pero desconocemos si pudo haber sufrido una indisposición repentina”, declaró, haciendo hincapié en que el Club exige un alto nivel de vuelo a sus instructores.