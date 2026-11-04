Río de Janeiro: el video del accidente en el que murió un turista argentino tras estrellarse con un ala delta
Las imágenes fueron registradas por una de las cámaras del aparato que se estrelló en la playa de São Conrado. El instructor también falleció.
A días del fatal accidente en el que murieron un turista argentino y un instructor en Río de Janeiro, Brasil, se difundió el video que muestra los últimos minutos de la víctimas antes de estrellarse con un ala delta en la playa de São Conrado.
El trágico hecho, registrado el lunes, dejó como víctimas fatales al argentino Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, y al instructor de nacionalidad brasileña llamado Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45.
Tres cámaras grabaron el accidente: dos ubicadas en el propio ala delta y una tercera instalada en la playa de São Conrado. En las imágenes se puede observar al instructor conservando la tranquilidad mientras piloteaba el ala delta durante la fase final del vuelo, cuando intentaban aterrizar en la costa. CONTENIDO SENSIBLE.
Video: así fue el accidente en Río de Janeiro
Según los primeros reportes de medios locales, la aeronave perdió altura por debajo de la trayectoria habitual y terminó impactando violentamente contra el muro de piedra que separa el paseo marítimo de la franja de arena.
Tanto el turista argentino como el piloto brasileño fueron rescatados por los bomberos y trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, pero no sobrevivieron a sus heridas.
Quiénes eran las víctimas del accidente con ala delta en Río de Janeiro
Adrián Arismendi y Rodrigues dos Santos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, dentro del Parque Nacional da Tijuca, uno de los puntos más reconocidos para la práctica del vuelo libre en la zona sur de la ciudad. El destino era la pista de aterrizaje habilitada sobre la arena de São Conrado, pero durante la aproximación final el equipo no siguió la trayectoria prevista.
Era el primer vuelo en ala delta de Arismendi. El joven, oriundo de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, había viajado a Brasil con un grupo de diez amigos para hacer turismo, incluidos deportes extremos que son populares en la playa de Río de Janeiro.
Rodrigues dos Santos se desempeñaba como piloto del Clube São Conrado de Vuelo Libre (CSCVL) desde hacía aproximadamente una década y tenía al menos un año de experiencia tras obtener su certificado como instructor de vuelo libre y completar todas las etapas de formación exigidas por la institución, según declaró ante la Policía Civil el presidente del club, Bruno Menescal.
Según Menescal, las primeras hipótesis apuntan a una negligencia por parte del instructor, dado que las condiciones meteorológicas eran perfectas.
“Las imágenes aclararán las cosas, pero es posible que haya cometido un error al intentar un giro más brusco a baja altitud. Un ala que se aproximaba al suelo a 60 km/h no alcanzó su objetivo y se estrelló contra el muro con fuerza. Si hubiera impactado contra la arena, tal vez no habríamos tenido esta consecuencia. Pero desconocemos si pudo haber sufrido una indisposición repentina”, declaró, haciendo hincapié en que el Club exige un alto nivel de vuelo a sus instructores.
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