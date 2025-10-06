Escándalo: detuvieron a un exfutbolista mexicano por abuso sexual a una menor
Se trata de Omar Bravo, quien fue trasladado a la sala de juicios orales del penal de Puente Grande, en Jalisco. En paralelo, la Fiscalía continúa las pesquisas.
El exdelantero Omar Bravo, una de las figuras históricas del fútbol mexicano, fue detenido por presunto abuso sexual a una menor, según confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco. El arresto se produjo en el centro de Zapopan, como parte de un operativo encabezado por la policía de investigación adscrita a la Vicefiscalía especializada en delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En un comunicado oficial, el organismo informó: “Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, se logró capturar a un hombre identificado como Omar ‘N’”. De acuerdo con las primeras pesquisas, el exfutbolista habría abusado reiteradamente de una adolescente durante los últimos meses, y los investigadores no descartan que existan otros hechos similares previos.
Omar Bravo fue trasladado al penal de Puente Grande
Tras su detención, Bravo fue trasladado a la sala de juicios orales del penal de Puente Grande, una de las cárceles más emblemáticas de México, conocida por haber alojado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien protagonizó allí su famosa fuga en 2001. La Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones para determinar la magnitud del caso y definir la situación procesal del exfutbolista, quien permanecerá detenido mientras avanza la etapa judicial.
Omar Bravo, de 44 años, fue máximo goleador histórico de las Chivas de Guadalajara, con 160 goles, y participó en los Mundiales de 2006 y 2010 con la Selección de México. Además, integró el plantel que se consagró campeón de la Copa Oro en 2003 y 2009. Su trayectoria deportiva contrasta con la gravedad de las acusaciones que hoy enfrenta, un caso que conmocionó al fútbol mexicano y generó fuerte repercusión internacional.
El comunicado oficial señala que existen pruebas suficientes para la aprehensión de Omar Bravo, aunque por ahora no se ha dictado sentencia definitiva. De ser declarado culpable, el exdelantero podría enfrentar una pena de prisión considerable, acorde con la gravedad del delito.
