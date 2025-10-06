Escándalo: detuvieron a un exfutbolista mexicano por abuso sexual a una menor

Omar Bravo, de 44 años, fue máximo goleador histórico de las Chivas de Guadalajara, con 160 goles, y participó en los Mundiales de 2006 y 2010 con la Selección de México. Además, integró el plantel que se consagró campeón de la Copa Oro en 2003 y 2009. Su trayectoria deportiva contrasta con la gravedad de las acusaciones que hoy enfrenta, un caso que conmocionó al fútbol mexicano y generó fuerte repercusión internacional.

El comunicado oficial señala que existen pruebas suficientes para la aprehensión de Omar Bravo, aunque por ahora no se ha dictado sentencia definitiva. De ser declarado culpable, el exdelantero podría enfrentar una pena de prisión considerable, acorde con la gravedad del delito.