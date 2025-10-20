Escándalo: el árbitro Comesaña suspendió Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn tras denunciar amenazas
El árbitro detuvo el partido por el Reducido de la Primera Nacional luego de asegurar que fue amenazado por dirigentes locales en el entretiempo.
El partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, terminó en escándalo. El árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas de dirigentes locales durante el entretiempo y decidió suspender el encuentro cuando el Lobo jujeño ganaba 1-0.
El clima en el estadio 23 de Agosto comenzó a tensarse desde el arranque. A los 12 minutos del primer tiempo, todo Gimnasia reclamó un penal claro por una mano de Diego Crego dentro del área, tras un remate de Bruno Palazzo. La acción fue evidente: el defensor de Madryn extendió el brazo e interrumpió la trayectoria del balón, pero Comesaña dejó seguir.
La decisión generó indignación en el plantel y en las tribunas, mientras el partido continuó con un tono cada vez más caliente. Antes del descanso, el árbitro expulsó por doble amarilla a Agustín Noble, lateral del Lobo, lo que encendió aún más los ánimos. A pesar de las controversias, Alejandro Quintana abrió el marcador a los 42 minutos con un gran derechazo desde la medialuna, que puso el 1-0 parcial para los jujeños.
Amenazas y suspensión en el entretiempo
El conflicto mayor estalló durante el descanso. Según denunció Lucas Comesaña, fue amenazado por dirigentes locales dentro del vestuario y, junto a su equipo arbitral, resolvió no salir a dirigir el complemento. En diálogo con TyC Sports, el juez explicó: “Sufrimos amenazas en el vestuario del equipo local. El partido está suspendido. Después resolverá el Tribunal de Disciplina cómo continúa”.
Desde Deportivo Madryn, su presidente Ricardo Sastre confirmó los hechos y lamentó la situación: “El árbitro nos comunicó que se suspendía el partido por amenazas y porque no estaban dadas las garantías para continuar. Nosotros queríamos seguir jugando”.
El partido, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso, quedó oficialmente suspendido y será el Tribunal de Disciplina de la AFA quien determine si debe reanudarse o si se da por concluido.
Mientras tanto, Deportivo Madryn emprendió su regreso a Chubut, y el escándalo deja una nueva mancha en el tramo decisivo del torneo, que ya venía acumulando episodios de polémica arbitral y problemas organizativos.
