Escándalo en el Ascenso: le bajaron el sueldo por dos expulsiones y terminó rescindiendo
Facundo Pons se fue de Defensores de Belgrano tras una fuerte discusión con la dirigencia. Llevaba siete goles en la temporada, está cerca de sumarse a un club chileno.
La Primera Nacional vivió una situación inusual con el caso de Facundo Pons, delantero que hasta esta semana vestía la camiseta de Defensores de Belgrano. El atacante, que era uno de los goleadores del equipo, rescindió su contrato de común acuerdo después de un conflicto con la dirigencia por una sanción económica aplicada debido a sus expulsiones.
Pons, de 29 años, había llegado como refuerzo importante para la temporada y respondía con goles: sumaba siete en 14 partidos. Sin embargo, su rendimiento se vio interrumpido por dos expulsiones. La última fue contra Talleres de Remedios de Escalada, que le costó cuatro fechas de suspensión.
Antes, ya había visto la roja ante Mitre de Santiago del Estero, y también se había perdido encuentros por acumulación de amarillas e inconvenientes físicos. La Comisión Directiva del club decidió sancionarlo económicamente por “conductas inapropiadas para un profesional” debido a estas expulsiones.
Según trascendió, la medida implicaba una reducción de su salario, algo que Pons no aceptó y que derivó en una fuerte discusión con los dirigentes. El conflicto escaló rápidamente y ambas partes optaron por finalizar el vínculo de manera anticipada, a pesar de que el contrato vencía el 31 de diciembre.
Su último partido con la camiseta del Dragón había sido previo a la sanción, y el saldo de su paso por el club fue de siete goles en 16 encuentros oficiales. Apenas horas después de confirmarse su desvinculación, surgió la información de que Pons tendría un acuerdo de palabra para sumarse a Deportes Limache, de la Primera División de Chile.
Si se concreta, el atacante buscará dejar atrás el episodio y reencauzar su carrera en el exterior, mientras Defensores de Belgrano pierde a una de sus principales cartas ofensivas en plena lucha por sus objetivos en el torneo.
El comunicado de Defensores de Belgrano tras rescindirle a Facundo Pons
El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario