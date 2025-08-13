Escándalo en el Ascenso: le bajaron el sueldo por dos expulsiones y terminó rescindiendo

image

Si se concreta, el atacante buscará dejar atrás el episodio y reencauzar su carrera en el exterior, mientras Defensores de Belgrano pierde a una de sus principales cartas ofensivas en plena lucha por sus objetivos en el torneo.

El comunicado de Defensores de Belgrano tras rescindirle a Facundo Pons

El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual.