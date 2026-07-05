Escándalo en el Mundial: Donald Trump le agradeció a la FIFA por dejar jugar a Folarin Balogun
El delantero recibió la roja frente a Bosnia y era baja segura para el cruce de Seattle, pero el organismo le permitirá jugar. Los detalles.
La decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun para los octavos de final generó una ola de reacciones. Una de las más destacadas llegó desde la Casa Blanca: el presidente Donald Trump no tardó en manifestar su apoyo a la medida .
El delantero, de 25 años, había visto la roja frente a Bosnia y era baja segura para el cruce de Seattle, pero el organismo rector aplicó el Artículo 27 de su Código de Procedimiento y le permitirá estar a disposición de Mauricio Pochettino.
El mensaje de Trump
A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense expresó su agradecimiento a la FIFA y calificó la suspensión de la sanción como un acto de justicia. Su posteo fue directo y contundente :"Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia. Presidente DONALD J. TRUMP."
Contexto de la declaración
La intervención pública del presidente Trump se da en un contexto donde la decisión de FIFA fue recibida con alivio en el equipo estadounidense . Cabe recordar que Trump mantiene una relación cercana con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le otorgó el primer "FIFA Peace Prize" en diciembre de 2025 .
La decisión de la FIFA, explicada en el Artículo 27 de su Código Disciplinario, deja a Balogun en libertad para jugar el lunes en Seattle, aunque bajo un período de prueba de un año . Mientras tanto, el mensaje del presidente ya es parte de la polémica que envuelve este partido de octavos de final.
El respaldo del mandatario no pasó desapercibido en las redes sociales, donde rápidamente se viralizó su mensaje. La intervención pública de Trump, habitual en temas que involucran el orgullo deportivo estadounidense, suma un ingrediente extra a una polémica que ya dividía opiniones entre los especialistas arbitrales. Mientras algunos celebran la flexibilidad del Comité Disciplinario, otros critican lo que consideran un trato diferencial hacia una de las selecciones más poderosas del torneo. Por ahora, Balogun se entrena con normalidad junto al resto del plantel en Seattle, a la espera del pitazo inicial ante Bélgica, y con la certeza de que, al menos en esta ocasión, contará con el apoyo explícito de la Casa Blanca.
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