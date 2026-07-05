Escándalo en el Mundial: Donald Trump le agradeció a la FIFA por dejar jugar a Folarin Balogun

El respaldo del mandatario no pasó desapercibido en las redes sociales, donde rápidamente se viralizó su mensaje. La intervención pública de Trump, habitual en temas que involucran el orgullo deportivo estadounidense, suma un ingrediente extra a una polémica que ya dividía opiniones entre los especialistas arbitrales. Mientras algunos celebran la flexibilidad del Comité Disciplinario, otros critican lo que consideran un trato diferencial hacia una de las selecciones más poderosas del torneo. Por ahora, Balogun se entrena con normalidad junto al resto del plantel en Seattle, a la espera del pitazo inicial ante Bélgica, y con la certeza de que, al menos en esta ocasión, contará con el apoyo explícito de la Casa Blanca.