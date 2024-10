Escándalo con Fernando Gago en México: qué pasó

La propiedad en cuestión, ubicada en la exclusiva zona de Puerta Las Lomas en Zapopan, Jalisco, tenía un valor estimado de 40 millones de pesos y un alquiler mensual de 170 mil pesos. La casera afirmó que al recibir la vivienda, encontró daños significativos, incluyendo muebles cubiertos de excremento de perro, mármol rayado, tapices arruinados por orina de mascotas,aires acondicionados retirados, una piscina con lama y un jardín descuidado. Estas condiciones, según la denunciante, evidencian la falta de mantenimiento durante la estancia de Gago.

Qué dijo la pareja de Fernando Gago sobre la acusación

Juan Etchegoyen contó que conversó con Verónica Laffite, pareja del entrenador argentino, sobre este tema y la mujer de Fernando hizo un fuerte descargo en las últimas horas contra esta señora que denunció a Gago por destrozos en la casa.

“Ella decide salir a desmentir todo este disparate y lo hace de la siguiente manera. Me dice ´Esta señora salió a decir algo que es mentira y ya le iniciamos con Fernando acciones legales´ eso es lo que me dice Verónica. No solamente afirma que todo esto es mentira sino que redobla la apuesta y asegura que ya le iniciaron acciones legales”, comentó Etchegoyen sobre la respuesta de la mujer de Gago, Verónica.

mujer gago

La casera afirmó que al recibir la vivienda, encontró daños significativos, incluyendo muebles cubiertos de excremento de perro, mármol rayado, tapices arruinados por orina de mascotas, aires acondicionados retirados, una piscina con lama y un jardín descuidado. Estas condiciones, según la denunciante, evidencian la falta de mantenimiento durante la estancia de Gago.

La situación se agravó con la difusión de videos en los que la presunta dueña muestra el estado de la casa tras la partida de Gago. En las imágenes se puede observar la suciedad y la ausencia de los aires acondicionados, lo que refuerza las acusaciones de la casera. Este incidente se suma a la polémica salida de Gago de las Chivas, donde dejó al equipo a mitad de torneo, luego de haber firmado a principio de año por una temporada, y a pesar de haber asegurado en varias ocasiones que no se iría.