Escándalo en Inglaterra: Jack Grealish fue fotografiado dormido en un bar

Jack Grealish es, una vez más, noticia por sus excesos fuera del campo de juego. El futbolista, cuyo pase pertenece al Manchester City pero se encuentra cedido en el Everton, fue captado por las cámaras del diario The Sun profundamente dormido en un bar de Manchester, rodeado de botellas y amigos que no lograban despertarlo. "Se le pasaron las copas y no había manera de que reaccionara, roncaba sin parar", relató uno de los testigos presentes en el local.