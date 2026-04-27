Escándalo en Inglaterra: Jack Grealish fue fotografiado dormido en un bar
El volante del Everton volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras viralizarse imágenes suyas desplomado en un rooftop mientras se rehabilita de una cirugía.
Jack Grealish es, una vez más, noticia por sus excesos fuera del campo de juego. El futbolista, cuyo pase pertenece al Manchester City pero se encuentra cedido en el Everton, fue captado por las cámaras del diario The Sun profundamente dormido en un bar de Manchester, rodeado de botellas y amigos que no lograban despertarlo. "Se le pasaron las copas y no había manera de que reaccionara, roncaba sin parar", relató uno de los testigos presentes en el local.
El incidente ocurrió el sábado por la tarde, apenas una hora después de su llegada al establecimiento. Lo más alarmante para el entorno deportivo es el contexto: Grealish atraviesa el proceso de recuperación de una cirugía en el pie que ya lo marginó por el resto de la temporada y, fundamentalmente, lo dejó sin ninguna posibilidad de integrar la lista de Inglaterra para el próximo Mundial.
A pesar de que semanas atrás se mostró en redes sociales trabajando en su rehabilitación, esta nueva imagen echa por tierra el mensaje de compromiso profesional.
Jack Grealish y un patrón que preocupa al fútbol de Inglaterra
No es la primera vez que el talento de Grealish se ve opacado por su vida nocturna. La prensa británica no tardó en trazar paralelismos con figuras históricas como George Best o Paul Gascoigne, cuyos excesos marcaron el declive de sus carreras. Desde los festejos desmedidos tras la Champions ganada con el City hasta este nuevo episodio en Manchester, la recurrencia del jugador genera un debate nacional sobre su futuro profesional.
Hasta el momento, ni el Everton ni el entorno del mediocampista han emitido comunicados oficiales. Con el mercado de pases acercándose y su contrato en evaluación, Grealish enfrenta su momento más crítico: alejado de las canchas por lesión, fuera de la cita mundialista y con una imagen pública que se deteriora a la par de su presente deportivo.
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