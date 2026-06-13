Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por Internet

La balanza de los antecedentes inmediatos le sonríe a los "Leones del Atlas", quienes se impusieron por 2 a 1 en el último choque amistoso disputado entre ambos en Tánger. En el historial oficial por Copas del Mundo, el único registro previo data de Francia 1998, cuando los brasileños golearon 3 a 0 en el marco de la fase de grupos.

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La televisación estará a cargo de DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: