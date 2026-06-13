Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por Internet
Se juega este sábado el primer partido del Grupo C del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
En uno de los partidos más interesantes de la primera fecha, las selecciones de Brasil y Marruecos protagonizarán este sábado, desde las 19 horas de la Argentina, uno de los duelos más atractivos, en el marco del Grupo C del Mundial 2026.
El encuentro, que tendrá como escenario el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, representará una dura prueba de fuego para el combinado sudamericano frente a un rival africano que llega en alza y con credenciales de sobra para plantarle batalla.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe y DSports, además de la plataforma Disney+.
La "Verdeamarela", conducida técnicamente por Carlo Ancelotti, asume una vez más la Copa del Mundo bajo el rótulo de máximo candidato. El pentacampeón arrastra un presente auspicioso tras hilvanar victorias consecutivas frente a Croacia, Panamá y Egipto, y saltará a la cancha con la clara obsesión de cortar una sequía de 24 años sin títulos mundiales para recuperar su histórico trono.
Sin embargo, el estreno no será nada sencillo. Enfrente estará Marruecos, el vigente campeón de África que viene de deslumbrar al planeta con su histórica campaña en Qatar 2022, donde se convirtió en la primera selección de su continente en alcanzar las semifinales.
La balanza de los antecedentes inmediatos le sonríe a los "Leones del Atlas", quienes se impusieron por 2 a 1 en el último choque amistoso disputado entre ambos en Tánger. En el historial oficial por Copas del Mundo, el único registro previo data de Francia 1998, cuando los brasileños golearon 3 a 0 en el marco de la fase de grupos.
Cómo ver en vivo Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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