Escándalo en Italia: detuvieron a Luca Vildoza y a su esposa por agredir a una enfermera
El basquetbolista argentino del Virtus Bologna y su esposa, la voleibolista Milica Tasic, fueron arrestados tras un altercado con personal médico en la vía pública.
El basquetbolista argentino Luca Vildoza y su esposa, la jugadora serbia de vóley Milica Tasic, fueron protagonistas de un episodio policial en la noche del miércoles 15 de octubre en Bologna, Italia. La pareja fue detenida luego de un altercado con integrantes de la Cruz Roja Italiana, ocurrido cerca del estadio PalaDozza, tras la victoria del Virtus Bologna ante Mónaco por la Euroliga.
Según el diario La Gazzetta dello Sport, Vildoza y Tasic circulaban en su automóvil cuando se encontraron con una ambulancia detenida en la calle Calori, situación que derivó en una discusión con el personal médico. Poco después, el jugador habría obstaculizado el paso del vehículo sanitario mediante maniobras bruscas, lo que provocó que ambos conductores se detuvieran y se desencadenara una agresión física.
De acuerdo con los reportes, Vildoza habría sujetado por el cuello a una enfermera, mientras que su esposa la tomó del cabello. La víctima, de 55 años, fue atendida en un hospital local y recibió el alta médica con cinco días de pronóstico. Tanto ella como otro voluntario de la Cruz Roja presentaron denuncias por lesiones. Tras el incidente, los carabineros intervinieron en el lugar y trasladaron a la pareja a la comisaría central de Bologna, donde permanecieron hasta la madrugada.
El abogado Mattia Grassani, representante legal de la pareja, aseguró que el magistrado revocó el arresto y permitió que ambos recuperaran la libertad sin restricciones para viajar con el equipo. “El fiscal decidió esperar nuevas investigaciones. Hubo un altercado con acciones recíprocas, no una agresión unilateral. Vildoza actuó bajo presión, ya que su esposa está embarazada y ambos tenían comida para llevar”, explicó el letrado. Vildoza, de 30 años, viajó con el plantel del Virtus Bologna rumbo a Lyon, donde el equipo jugará su próximo compromiso de Euroliga.
La Cruz Roja Italiana emitió un comunicado condenando “enérgicamente” el hecho y destacó la profesionalidad de sus voluntarios al manejar una situación “fuera de toda comprensión”. Por su parte, la directora general sanitaria de Bologna, Anna Maria Petrini, afirmó: “Es inaceptable que profesionales que trabajan para socorrer y curar deban sufrir agresiones verbales o físicas”. El director de Medicina de Urgencias, Alessio Bertini, también manifestó su preocupación por el aumento de ataques contra personal sanitario.
El caso sigue bajo investigación judicial, y se espera una audiencia técnica en las próximas 96 horas para revisar la legalidad del arresto. Mientras tanto, Vildoza y Tasic permanecen en libertad, aunque continúan bajo proceso por lesiones a personal sanitario, un delito que en Italia puede implicar penas de prisión y sanciones económicas.
EL COMUNICADO DEL VIRTUS BOLOGNA TRAS EL CASO DE LUCA VILDOZA
"Virtus Pallacanestro Bologna Spa, a la luz de los hechos ocurridos en la noche del 15 al 16 de octubre, protagonizados por Luca Vildoza y su esposa, comunica lo siguiente.
De camino a casa tras el partido en el PalaDozza, el jugador y su esposa, creyéndose víctimas de una conducta ilícita, se enfrentaron a un profesional sanitario en un vehículo de la Cruz Roja Italiana. El profesional solicitó la intervención de un coche patrulla, tras lo cual se identificó al jugador y a su esposa y se les aplicaron medidas legales.
Esta mañana, la Fiscalía de Bologna notificó a las partes un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini. El decreto, al no existir requisitos restrictivos, prescindió de la posibilidad de una audiencia sumaria, prevista inicialmente para las 12:00 de hoy.
Actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar con exactitud lo sucedido. Sin embargo, dado el decreto inmediato emitido por el Fiscal, Virtus Pallacanestro Bologna Spa, con la asistencia del abogado Mattia Grassani, expresa su plena confianza en el resultado de las investigaciones en curso de la defensa, que se presentarán a las autoridades competentes lo antes posible.
El jugador está por tanto a punto de partir regularmente con el resto del primer equipo para el viaje de Euroliga a Lyon".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario