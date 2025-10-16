Escándalo en Italia: detuvieron a Luca Vildoza y a su esposa por agredir a una enfermera

La Cruz Roja Italiana emitió un comunicado condenando “enérgicamente” el hecho y destacó la profesionalidad de sus voluntarios al manejar una situación “fuera de toda comprensión”. Por su parte, la directora general sanitaria de Bologna, Anna Maria Petrini, afirmó: “Es inaceptable que profesionales que trabajan para socorrer y curar deban sufrir agresiones verbales o físicas”. El director de Medicina de Urgencias, Alessio Bertini, también manifestó su preocupación por el aumento de ataques contra personal sanitario.

El caso sigue bajo investigación judicial, y se espera una audiencia técnica en las próximas 96 horas para revisar la legalidad del arresto. Mientras tanto, Vildoza y Tasic permanecen en libertad, aunque continúan bajo proceso por lesiones a personal sanitario, un delito que en Italia puede implicar penas de prisión y sanciones económicas.

image

EL COMUNICADO DEL VIRTUS BOLOGNA TRAS EL CASO DE LUCA VILDOZA

"Virtus Pallacanestro Bologna Spa, a la luz de los hechos ocurridos en la noche del 15 al 16 de octubre, protagonizados por Luca Vildoza y su esposa, comunica lo siguiente.

De camino a casa tras el partido en el PalaDozza, el jugador y su esposa, creyéndose víctimas de una conducta ilícita, se enfrentaron a un profesional sanitario en un vehículo de la Cruz Roja Italiana. El profesional solicitó la intervención de un coche patrulla, tras lo cual se identificó al jugador y a su esposa y se les aplicaron medidas legales.

Esta mañana, la Fiscalía de Bologna notificó a las partes un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini. El decreto, al no existir requisitos restrictivos, prescindió de la posibilidad de una audiencia sumaria, prevista inicialmente para las 12:00 de hoy.

Actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar con exactitud lo sucedido. Sin embargo, dado el decreto inmediato emitido por el Fiscal, Virtus Pallacanestro Bologna Spa, con la asistencia del abogado Mattia Grassani, expresa su plena confianza en el resultado de las investigaciones en curso de la defensa, que se presentarán a las autoridades competentes lo antes posible.

El jugador está por tanto a punto de partir regularmente con el resto del primer equipo para el viaje de Euroliga a Lyon".