Protesta en Nápoles: comerciantes taparon parte del mural de Maradona y hubo polémica

Ubicado en Via Deo, el mural de Maradona se transformó en un lugar de peregrinación para fanáticos del “Pelusa” de todo el mundo. Es el segundo punto más visitado de Italia después del Coliseo, y su cierre temporal genera preocupación entre los comerciantes y turistas que lo consideran un ícono del amor napolitano por el astro argentino. Sin lugar a dudas una de las tantas muestras de cariño que sigue teniendo uno de los futbolistas más importantes e influyentes de toda la historia.