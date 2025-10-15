Protesta en Nápoles: comerciantes taparon parte del mural de Maradona y hubo polémica
Tras el operativo por venta ilegal de objetos, los vendedores del santuario de Maradona cubrieron su icónico mural en protesta y cerraron el paseo temporalmente.
Una fuerte polémica se desató en Nápoles luego de que la Policía municipal realizara un operativo en la zona del mural dedicado a Diego Armando Maradona, donde se detectó la venta de camisetas, fotos y recuerdos sin habilitación.
El procedimiento incluyó la incautación de objetos ilegales y la cobertura parcial de algunos altares populares, lo que generó indignación entre los comerciantes del lugar. En respuesta, los vendedores cerraron el paseo y cubrieron el rostro del mural como símbolo de protesta, advirtiendo que podrían tapar toda la imagen si no hay una pronta solución.
El reclamo de los comerciantes napolitanos: “La burocracia nos frena”
Los dueños de los locales sostienen que los permisos para operar están en trámite, pero que la burocracia local retrasa las habilitaciones necesarias. Antonio Esposito, propietario del bar “La Bodega de D10S”, explicó que el cierre fue una decisión propia y no impuesta por las autoridades.
“El espacio es privado y lo cerramos por nuestra voluntad. Las instituciones aún no nos dieron la posibilidad de trabajar regularmente”, expresaron desde el comercio en un comunicado publicado en Instagram. El mensaje agrega que todos los empleados están registrados, los productos son facturados y los impuestos se pagan de manera habitual. El problema, remarcaron, es que solo poseen una licencia de itinerancia, lo que les impide mantener puestos fijos.
Ubicado en Via Deo, el mural de Maradona se transformó en un lugar de peregrinación para fanáticos del “Pelusa” de todo el mundo. Es el segundo punto más visitado de Italia después del Coliseo, y su cierre temporal genera preocupación entre los comerciantes y turistas que lo consideran un ícono del amor napolitano por el astro argentino. Sin lugar a dudas una de las tantas muestras de cariño que sigue teniendo uno de los futbolistas más importantes e influyentes de toda la historia.
