Escándalo en Italia: hinchas de Bari agredieron a los jugadores en pleno avión tras el 5-0 ante Empoli

Según reportó La Repubblica, en cuestión de segundos se produjo un fuerte cruce con insultos cara a cara y agresiones físicas, entre ellas un golpe de un aficionado que habría sido respondido con una patada por parte de un jugador. La situación obligó al personal de cabina a pedir apoyo policial, que se encargó de separar a los involucrados y restablecer el orden. El episodio provocó un retraso de casi una hora en el despegue, completando una jornada marcada por el caos y la frustración de un club que atraviesa uno de sus momentos más críticos.