Escándalo en Italia: hinchas de Bari agredieron a los jugadores en pleno avión tras el 5-0 ante Empoli
La caída 5-0 ante Empoli desató un violento cruce entre jugadores de Bari e hinchas dentro de un avión, con insultos y golpes en medio de la crisis del club.
Lo que debía ser un regreso silencioso desde Toscana se transformó en un episodio caótico. Tras la derrota 5-0 ante Empoli, el plantel de Bari coincidió en un avión con un grupo de aproximadamente 600 hinchas, lo que generó un clima explosivo desde el mismo aeropuerto.
Los simpatizantes, ya ubicados en sus asientos, recibieron al plantel con silbidos, insultos y aplausos irónicos, un síntoma claro de una relación completamente deteriorada. La tensión escaló cuando los futbolistas comenzaron a ubicarse en sus butacas y un reducido grupo de hinchas se levantó para encararlos en el pasillo del avión.
Según reportó La Repubblica, en cuestión de segundos se produjo un fuerte cruce con insultos cara a cara y agresiones físicas, entre ellas un golpe de un aficionado que habría sido respondido con una patada por parte de un jugador. La situación obligó al personal de cabina a pedir apoyo policial, que se encargó de separar a los involucrados y restablecer el orden. El episodio provocó un retraso de casi una hora en el despegue, completando una jornada marcada por el caos y la frustración de un club que atraviesa uno de sus momentos más críticos.
La goleada sufrida en Toscana no es un hecho aislado. Bari cayó al puesto 17 de la Serie B, apenas tres puntos por encima de la zona de descenso a la tercera división, profundizando la angustia deportiva. La crisis derivó hace una semana en la salida del entrenador Fabio Caserta y en la llegada de Vincenzo Vivarini, aunque el cambio de mando todavía no logró modificar el rumbo. La derrota ante Empoli y los incidentes en el vuelo reflejan un clima interno y externo que está lejos de apaciguarse.
