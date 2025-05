Escándalo en Italia: Zaniolo agredió a dos juveniles de la Roma y terminaron hospitalizados

El comunicado de Roma y el estado de los juveniles

"La Loba" emitió un duro comunicado en el que señaló que “Zaniolo apareció visiblemente alterado, orinó en las instalaciones reservadas a la Roma, provocó a los jugadores y golpeó físicamente a Mattia Almaviva y empujó violentamente a Marco Litti contra un banquillo”.

El parte médico confirmó que Almaviva sufrió lesiones con un pronóstico de 10 días de recuperación, mientras que Litti, que se encontraba recuperándose de una cirugía de hombro, necesitará al menos 21 días de reposo. Ambos fueron examinados en un hospital tras el incidente.

image.png

El hecho se suma a un episodio reciente: Zaniolo fue expulsado en el duelo entre Fiorentina y Roma por mala conducta, tras una discusión con su excompañero Gianluca Mancini y un enfrentamiento verbal con el árbitro Daniele Chiffi, lo que le valió dos fechas de suspensión (jornadas 36 y 37 de la Serie A).

El descargo de Nicolò Zaniolo luego de lo sucedido

Horas después del escándalo, Zaniolo publicó un mensaje en redes sociales donde reconoció su mal accionar y pidió disculpas: “Quiero disculparme de todo corazón por lo ocurrido ayer. Sé que reaccioné mal y asumo la responsabilidad”, escribió. No obstante, intentó relativizar los hechos: “Un chico me provocó verbalmente y, por error, perdí la paciencia. Pero quiero aclarar que los hechos distan mucho de lo que se ha reconstruido y que, más allá de una discusión, no hubo ningún comportamiento físicamente agresivo”.

“Sé que decepcioné a alguien con este episodio, pero espero que puedan entender que no fue mi intención faltarle el respeto a nadie”, concluyó. El caso ya está siendo investigado por las autoridades correspondientes y se espera que en las próximas horas se conozcan posibles sanciones para el futbolista de 25 años.

image.png