Escándalo en Jujuy: hinchas se pelearon colgados del alambrado en el clásico del norte
El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta debió ser demorado por graves incidentes en las tribunas, lo que pone en duda el regreso de los visitantes.
La fecha 33 de la Primera Nacional quedó marcada por un episodio insólito y repudiable ocurrido durante el clásico regional entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio 23 de Agosto. El partido, que terminó empatado 2-2, se vio interrumpido en reiteradas oportunidades debido a la violencia generada por simpatizantes de ambos equipos.
El incidente más llamativo sucedió casi sobre el cierre del primer tiempo, cuando un grupo de hinchas se trepó a los alambrados divisorios y protagonizó una pelea mano a mano a patadas e insultos colgados de las estructuras. Ante esta situación de alto riesgo, el árbitro Álvaro Carranza se vio obligado a frenar momentáneamente las acciones en el campo de juego.
Agresiones previas y demoras
El clima caliente se había desatado desde la antesala del encuentro, cuando el micro que trasladaba al plantel salteño fue atacado a piedrazos por fanáticos locales en los alrededores del estadio, sufriendo la rotura de uno de sus vidrios.
Posteriormente, antes de dar inicio al complemento, se registró un nuevo altercado en las tribunas que estiró la interrupción del juego por más de diez minutos, hasta que la policía brindó las garantías de seguridad necesarias para reanudar el cotejo. En lo futbolístico, el clásico fue vibrante e igualaron en dos tantos con goles de Guillermo Cosaro y Francisco Molina para el local, mientras que Fabricio Rojas y Manuel Guanini marcaron para la visita.
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