Escándalo en Jujuy: hinchas se pelearon colgados del alambrado en el clásico del norte

Posteriormente, antes de dar inicio al complemento, se registró un nuevo altercado en las tribunas que estiró la interrupción del juego por más de diez minutos, hasta que la policía brindó las garantías de seguridad necesarias para reanudar el cotejo. En lo futbolístico, el clásico fue vibrante e igualaron en dos tantos con goles de Guillermo Cosaro y Francisco Molina para el local, mientras que Fabricio Rojas y Manuel Guanini marcaron para la visita.