Alemania vs. Países Bajos, por la Nations League: horario, formaciones y TV

El seleccionado alemán, dirigido por Jürgen Klopp, llega a este compromiso después de conseguir una importante victoria frente a Serbia, en condición de visitante. De esta manera, alcanzó las ocho unidades y se ubica en la segunda posición de su zona. Para asegurar su clasificación a los cuartos de final, necesita sumar de a tres, ya que Grecia, que se ubica tercero, también tiene ocho puntos y choca con Serbia.