Alemania vs. Países Bajos, por la Nations League: horario, formaciones y TV
El seleccionado bávaro necesita una victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo. Países Bajos, por su parte, lidera el Grupo A2 con 11 unidades.
Alemania recibe a Países Bajos este lunes, desde las 16:45 (hora argentina), en el Olympiastadion de Berlín, por la sexta y última fecha del Grupo A2 de la UEFA Nations League. El encuentro contará con transmisión de ESPN y Disney+ Premium, plataforma de streaming que posee los derechos televisivos de la competencia.
El seleccionado alemán, dirigido por Jürgen Klopp, llega a este compromiso después de conseguir una importante victoria frente a Serbia, en condición de visitante. De esta manera, alcanzó las ocho unidades y se ubica en la segunda posición de su zona. Para asegurar su clasificación a los cuartos de final, necesita sumar de a tres, ya que Grecia, que se ubica tercero, también tiene ocho puntos y choca con Serbia.
Por su parte, el seleccionado comandado por Xavi Hernández atraviesa un gran momento y viene de vencer a Grecia, resultado que le permitió alcanzar los 11 puntos y quedar como único líder del grupo. El seleccionado neerlandés se mantiene invicto en la competencia y buscará cerrar la fase de grupos con una victoria para conservar el primer puesto.
Formaciones de Alemania vs. Países Bajos por la Nations League
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Alemania: Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Malick Thiaw, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz; Derry Scherhant, Brajan Gruda y Kai Havertz. DT: Jürgen Klopp.
Países Bajos: Bart Verbruggen; Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ian Maatsen; Frenkie de Jong, Joey Veerman, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Xavi Hernández.
Horario y televisación
- Hora: 16:45 (hora argentina)
- Estadio: Olympiastadion de Berlín.
- Árbitro: a confirmar.
- VAR: a confirmar.
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
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