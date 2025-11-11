Escándalo en la F1: McLaren apuntó contra Red Bull por el cambio de motor de Verstappen

En un campeonato donde cada detalle técnico puede definir una carrera, la transparencia financiera vuelve a estar en el centro del debate. El caso promete seguir generando repercusiones, especialmente si se confirma que la operación implicó costos no declarados. McLaren, por su parte, busca que la Federación tome cartas en el asunto. El duelo entre ambos equipos, dentro y fuera de la pista, suma así un nuevo capítulo de alta tensión en la Fórmula 1.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21:30 a 22:30

21:30 a 22:30 Prácticas Libres 2: 01:00 a 02:00

Sábado 22 de noviembre

Prácticas Libres 3: 21:30 a 22:30

21:30 a 22:30 Clasificación: 01:00 a 02:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.