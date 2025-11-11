Escándalo en España con Lamine Yamal: fue desafectado de la Selección

A horas de que comience la fecha 9 de las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió liberar a Lamine Yamal de la convocatoria para los partidos frente a Georgia y Turquía. El motivo fue un tratamiento médico realizado al jugador del Barcelona sin conocimiento ni autorización del cuerpo médico del combinado nacional, lo que desató un escándalo en la antesala de la doble fecha FIFA.